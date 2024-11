video suggerito

Spagna fuori dalla Coppa Davis, la carriera di Nadal è finita: Alcaraz ko in doppio Carlos Alcaraz e Marcel Granollers sono stati sconfitti in doppio nel punto decisivo. L’Olanda batte la Spagna 2-1 e si qualifica per le semifinali di Coppa Davis. La carriera di Nadal è definitivamente finita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'Olanda è la prima semifinalista della Coppa Davis 2024. La Spagna è già fuori. Alcaraz e Granollers sono stati battuti in doppio da Koolhof e van de Zandschulp, che si sono imposti con il punteggio di 7-6 7-6. L'Olanda venerdì affronterà in semifinale Canada o Germania. Ma con questo risultato si chiude in modo definitivo la carriera di Rafa Nadal, uno dei più grandi tennisti di ogni tempo, battuto nel primo singolare da van de Zandschulp.

Olanda batte Spagna 2-1

Per la Spagna è un risultato disastroso. A Malaga sognava di arrivare, almeno, in finale con Alcaraz e la last dance di Nadal e invece è finita subito contro un'Olanda molto superiore rispetto alle aspettative. Dovranno discutere nelle segrete stanze, ma il risultato non cambierà.

Dopo il ko di Nadal con van de Zandschulp, per 6-4 6-4, e la vittoria di Alcaraz su Griekspoor, 7-6 6-3, è andato in scena in doppio con Koolhof, uno specialista, e van de Zandschulp che hanno disputato una partita perfetta contro Alcaraz e Granollers, il peggiore in campo. Gli spagnoli si sono arresi in due tie-break.

Finisce la carriera di Rafa Nadal

Si chiude così la carriera di Rafael Nadal, uno dei più grandi tennisti della storia. Un lungo addio, un'ultima stagione faticosa e tribolata, il tentativo di chiudere in bellezza giocando le Final 8 di Coppa Davis, ma è finita male. Nadal sconfitto con van de Zandschulp e poi spettatore nel doppio che si è rivelato un'autentica delusione. Usare aggettivi per definire la carriera del 22 volte campione Slam non è semplice, perché c'è il rischio concreto di essere pleonastici. Di sicuro si può dire che si chiude la carriera di un campione che non ha uguali, per quanto fatto in campo, non solo a livello di titoli vinti.