Nadal torna in Coppa Davis e perde, potrebbe essere l’ultima partita della sua straordinaria carriera Nadal perde quella che potrebbe essere l’ultima partita della sua carriera contro van de Zandschulp in Spagna-Olanda di Coppa Davis. Rafa si è commosso prima della partita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Rafa Nadal è stato sconfitto in due set da Botic van de Zandschulp in quella che probabilmente sarà la sua ultima partita in singolare della sua strepitosa carriera. Nadal schierato a sorpresa dopo un buon avvio si è progressivamente spento ed ha ceduto nettamente. E ora per la Spagna si fa durissima contro l'Olanda.

Nadal emozionato prima di giocare

Un trionfo di emozioni a Malaga. Tutto lo stadio è per Rafa Nadal, è lì per vederlo, sostenerlo ed omaggiarlo, ma pure per vederlo vincere. Rafa è schierato, onestamente a sorpresa, da capitan Ferrer per la partita con van de Zandschulp. Bello, romantico, ma rischioso, considerato che sono solo tre le partite da giocare in Spagna-Olanda. Rafa si emoziona, è in lacrime quando ci sono gli inni nazionali.

Sul più bello Rafa perde il servizio

La partita inizia, Nadal ha qualche lampo, ma qualche, van de Zandschulp ha un momento di impasse iniziale, tre doppi falli dal 40-0 al 40-40 nel primo turno di servizio, ma poi non fa tanta fatica a tenere a bada lo spagnolo che gioca in modo ordinato quando può, ma appena il ritmo si alza va in grande difficoltà. Sul 4-4 arriva il break, che decide il primo set. Botic van de Zandschulp chiude 6-4, dopo 46 minuti è avanti l'Olanda.

Un paio di perle non bastano a Nadal

Scorato per il set perso, Nadal riprende il campo, ma male, perde subito il servizio, una ‘Veronica' old style esalta il pubblico e fa commuovere i suoi tifosi, ma poi è break. Più passa il tempo, peggio è per Rafa che fa sempre più fatica a tenere il ritmo di van de Zandschulp, che con un prova ordinaria lo mette sempre alle corde. Nadal ha un guizzo, vince un altro gran punto, e tiene il servizio.

Olanda-Spagna 1-0, Nadal ko

Ma, quello, pare l'ultimo momento buono, perché Rafa, forse perché stanco o provato da mille emozioni, commette un paio di errori e perde ancora il servizio, altro break: 4-1 pesante. Il pubblico di Malaga esplode quando Nadal, poi, dopo un game da 10 minuti ottiene il primo break dell'incontro. Una volée magica, palla break annullata ed è 4-3. Sullo 0-30, si pensa all'ennesima rimonta incredibile. Ma van de Zandschulp non si scompone, non sbaglia più nulla, 5-3. Poco dopo finisce 6-4 6-4. Forse è l'ultima partita di sempre di Nadal, l'Olanda è avanti 1-0.