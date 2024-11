Alcaraz fa schizzare dalla sedia Nadal: Rafa si è rivisto in Carlos, che difesa in Davis

video suggerito

Nadal non ha perso tempo dopo la sconfitta contro van de Zandschulp in Coppa Davis. Dopo le interviste di rito, il 14 volte vincitore del Roland Garros si è presentato nel suo angolo per seguire da vicino la prestazione di Carlos Alcaraz. E Rafa lo ha fatto con trasporto spingendo nelle vesti di tifoso, il suo più giovane connazionale.

Magia di Alcaraz in Davis, difesa eccezionale contro Griekspoor

Quest'ultimo con una giocata lo ha fatto addirittura schizzare dalla sedia. Tutto merito di una doppia difesa da applausi di Alcaraz che ha mostrato anche in questa situazione tutto il suo talento. Su un velenoso servizio ad uscire di Griekspoor, Carlitos è riuscito allungandosi a rispondere.

L'olandese aveva comunque lo scambio in pugno e ha provato ad attaccare indirizzando la pallina quasi a campo aperto dalla parte opposta a quella del recupero dell'avversario. Lo spagnolo però scivolando, e in spaccata, ha rimesso la sfera di là, costringendo Griekspoor a giocare una volée non semplice finita fuori.

Rafa Nadal schizza sulla sedia di fronte alla prodezza di Alcaraz

Esultanza con dito sull'orecchio per "sentire" di più il pubblico per Alcaraz, mentre le telecamere hanno ripreso la reazione di Nadal in panchina. Quest'ultimo dopo aver sfoderato un'espressione stupita è letteralmente saltato sulla sedia, con un'esplosione di gioia per Alcaraz. Celebrazione rabbiosa per Rafa al fianco del coach del murciano Ferrero. Probabilmente Nadal ha visto nel suo compagno di squadra se stesso, quando correva in campo dappertutto recuperando punti che sembravano chiusi per chiunque

"L'ho fatto per Rafa", ha dichiarato poi in conferenza Alcaraz ha proposito della vittoria in singolare contro Griekspoor. Una dimostrazione di stima e d'amore quella del giovane tennista per il suo idolo nella speranza di prolungare il sogno Davis.