Quando si gioca Italia-Argentina ai quarti di Coppa Davis: orario e dove vedere le partite in TV Italia-Argentina di Coppa Davis 2024 si gioca giovedì 21 novembre a partire dalle ore 17 (non prima). Tutti i match degli Azzurri e di Jannik Sinner saranno trasmessi in diretta tv, in chiaro per tutti e in streaming sulla Rai. In pay per view andranno in onda su Sky e NOW.

L'Italia campione in carica proverà a difendere in Coppa Davis 2024 il trofeo (l'iconica insalatiera) conquistato un anno fa. La squadra capitanata da Filippo Volandri scenderà in campo per ultima: giovedì 21 novembre, non prima delle ore 17, per affrontare nei quarti l'Argentina, primo degli incontri a eliminazione diretta. Lo scenario è lo stesso, le Finals di Malaga (in Spagna): la selezione azzurra arriva sulle ali dell'entusiasmo anche per la stagione straordinaria di Jannik Sinner, reduce dal recente successo alle Atp Finals di Torino.

In caso di vittoria, gli azzurri se la vedranno in semifinale con la vincente di Stati Uniti vs Australia. Si parte con i due singolari (partite tra i numeri 1 e numero 2), se c'è parità si disputerà il doppio. Tutti i match saranno visibili in diretta tv, in chiaro e in streaming su Rai 2 e Rai Play, mentre gli abbonati a Sky e NOW potranno assistere ai match sui canali previsti dalla pay per view.

Quando si gioca Italia-Argentina in Coppa Davis 2024: data e orario

Data e orario del confronto tra Italia e Argentina sono già note nel calendario della Coppa Davis 2024: la sfida è in programma per giovedì 21 novembre a partire dalle ore 17 (non prima di quell'orario) quando si disputerà il primo singolare, a seguire ci saranno l'altro singolare ed, eventualmente, anche il match del doppio (che non sarà giocato in caso di risultato acquisito dopo i primi due incontri).

Il programma di Italia-Argentina: chi gioca

I giocatori che andranno in campo per Italia-Argentina saranno annunciati ufficialmente un'ora prima del match. Filippo Volandri, capitano della nazionale azzurra, ha convocato 5 giocatori per le Finals di Coppa Davis di Malaga: Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Quelli dell'Argentina sono: Sebastian Baez, Francisco Cerundolo, Tomas Etcheverry, Maximo Gonzalez, Andres Molteni. Di seguito il programma delle partite in palinsesto per giovedì 21 novembre:

ore 17:00 – primo singolare (tra i numeri 2)

a seguire – secondo singolare (tra i numeri 1)

a seguire – eventuale match del doppio.

Dove vedere le partite dell'Italia in Coppa Davis in tv e streaming

Le partite dell'Italia in Final Eight di Coppa Davis a Malaga andranno in onda in diretta tv, in chiaro per tutti e anche in streaming su Rai 2 e Rai Play. Ma saranno visibili (in questo caso solo per abbonati) anche sui canali di Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e NOW.