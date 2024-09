video suggerito

Il tabellone delle Finals di Coppa Davis 2024: l’Italia trova l’Argentina ai quarti, poi Usa o Australia Sorteggiato il tabellone della Final 8 della Coppa Davis 2024 di tennis in programma a Malaga dal 19 al 24 novembre: gli avversari dell’Italia e il calendario della fase decisiva che assegnerà il trofeo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sorteggiato il tabellone della "Final 8" della Coppa Davis 2024 di tennis che si terrà a Malaga dal 19 al 24 novembre nella quale l'Italia, campione in carica, difenderà il titolo conquistato nella passata stagione. Il cammino della formazione guidata dal capitano Filippo Volandri, che ritroverà il numero uno al mondo Jannik Sinner e il secondo azzurro nel ranking ATP Lorenzo Musetti che avevano saltato i match della fase a gironi, inizierà ai quarti contro l'Argentina. Evitata dunque per il momento la temibile Australia sorteggiata contro gli Stati Uniti.

Gli avversari dell'Italia nella Final 8 di Coppa Davis 2024

Il sorteggio ha già definito l'intero tabellone della Final 8 di Malaga che assegnerà la Coppa Davis 2024 e dunque anche quali saranno gli avversari dell'Italia in un'eventuale semifinale e in un'eventuale finale. Se gli Azzurri dovessero battere l'Argentina ai quarti infatti nelle semifinali si troverebbero di fronte la vincente dell'altro quarto di finale che vedrà gli Stati Uniti affrontare l'Australia. In caso di ulteriore successo la sfidante della formazione di Volandri sarà una tra Germania, Canada, Olanda o Spagna.

Il tabellone delle Finals di Coppa Davis 2024

Questo l'intero tabellone delle Finals di Coppa Davis 2024 in programma a Malaga, in Spagna, dal 19 al 24 novembre:

Leggi anche Jack Draper capisce che è finita, sfoga la sua frustrazione con una reazione violenta

QUARTI

Italia-Argentina Stati Uniti-Australia Germania-Canada Olanda-Spagna

SEMIFINALI

Italia/Argentina – Stati Uniti/Australia Germania/Canada – Olanda/Spagna

FINALE

Vincente semifinale n° 1 – Vincente semifinale n° 2

Quando gioca l'Italia ai quarti di Coppa Davis: le date

Il calendario della Final 8 di Coppa Davis 2024 che si terrà a Malaga prevede che le partite dei quarti di finale, compresa Italia-Argentina, si disputeranno dal 19 al 21 novembre, le due semifinali invece si giocheranno tra il 22 e il 23 novembre, mentre la Finale che assegnerà il prestigioso trofeo andrà in scena il 24 novembre.