Internazionali d’Italia 2022, il tabellone degli italiani e dove vedere il torneo di tennis in TV Gli Internazionali d’Italia di Roma si disputeranno dall’8 al 15 maggio al Foro Italico. Sinner e Fognini nella parte bassa del tabellone. Cattivo sorteggio per Sonego. In tabellone anche i giovani Cobolli, Arnaldi, Nardi e Passaro. Djokovic e Nadal in alto, Alcaraz dalla parte di Zverev.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner è il tennista italiano con la miglior classifica iscritto al torneo di Roma, che si disputerà dall'8 al 15 maggio. Sinner però già al secondo turno potrebbe sfidare Fabio Fognini. Non è andata bene a Lorenzo Sonego, semifinalista un anno fa, che sfiderà Shapovalov già nel primo turno. Nella parta alta del tabellone ci sono Djokovic e Nadal. In quella bassa invece Zverev, Tsitsipas e Alcaraz. Assenti, purtroppo, a causa di infortuni Berrettini e Musetti, oltre che a Medvedev. In gara anche le wild card Arnaldi, Cobolli, Nardi e Passaro.

Il tabellone degli Internazionali BNL d’Italia: Sinner e Fognini possibile sfida al secondo turno

Questo è il tabellone del torneo di Roma, il quinto 1000 della stagione. Djokovic e Nadal potrebbero sfidarsi in semifinale, così è almeno secondo tabellone. Sonego, semifinalista un anno fa, ha pescato Shapovalov, testa di serie numero 13, e giocatore di notevole talento. Nella parte bassa ci sono Fognini che esordirà con Thiem, ex numero 3 che sta faticosamente tornando dopo una serie di problemi fisici, e se vincerà potrà sfidare Sinner, in campo contro Martinez. Il giovane Nardi, una delle tre wild card, sfiderà Norrie. Mentre gli altri italiani in gara Arnaldi e Passaro sfideranno rispettivamente Cilic e Garin. Il talento Cobolli invece giocherà contro Brooksby.

PRIMO TURNO

(1) Djokovic bye

Harris vs Karatsev

Q vs Coric

(PR) Wawrinka vs (14) Opelka

(12) Schwartzman vs Kecmanovic

Bublik vs Q

Davidovich Fokina vs Ivashka

(8) Auger-Aliassime bye

(3) Nadal bye

Isner vs Q

Basilashvili vs Evans

Sonego vs (13) Shapovalov

(11) Hurkacz vs Goffin

Brooksby vs (WC) Cobolli

Korda vs Van de Zandschulp

(6) Ruud bye

(6) Rublev bye

Krajinovic vs Tiafoe

Fognini vs (WC) Thiem

(10) Sinner vs Martinez

(15) Carreno Busta vs Delbonis

Khachanov vs Q

Dimitrov vs Q

(4) Tsitsipas bye

(7) Alcaraz bye

(WC) Passaro vs Garin

Cilic vs (WC) Arnaldi

(9) Norrie vs (WC) Nardi

(16) Bautista Agut vs De Minaur

Ramos-Vinolas vs Q

Q vs Q

(2) Zverev bye

Il programma degli Internazionali di tennis a Roma: il calendario delle partite

Gli Internazionali d'Italia inizieranno domenica 8 maggio e termineranno domenica 15 maggio. Come ogni anno si disputeranno sia il torneo maschile che quello femminile. Le teste di serie entreranno in campo non prima di martedì 10 maggio.

8 maggio – 1° turno

9 maggio – 1° turno

10 maggio – 1° turno e 2° turno

11 maggio – 2° turno

12 maggio – ottavi di finale

13 maggio – quarti di finale

14 maggio – semifinali

15 maggio – finale

Biglietti per gli Internazionali BNL d'Italia: prezzi e dove comprarli

I biglietti degli Internazionali di Roma 2022 sono andati letteralmente a ruba. C'è fame di tennis in Italia dopo i grandi exploit di Berrettini e Sinner, e ovviamente anche la presenza al Foro Italico di campioni come Djokovic e Nadal, ma anche il giovane fenomeno Alcaraz. Sul sito internet ufficiale degli Internazionali è possibile trovare i biglietti per ognuna delle otto giornate di gare, così come sul sito ticketone.it. Ma non sono disponibili biglietti per ogni settore e quelli della finale residui a disposizione hanno dei prezzi molto elevati, tra quelli rimanenti quello meno esoso costa oltre 240 euro. Contenuti invece i costi dei biglietti dei primi turni, sia per la sessione diurna che per quella serale.

Dove vedere il torneo di tennis in diretta TV e streaming

Il torneo di Roma viene trasmesso in diretta TV integrale da parte di Sky, che detiene i diritti televisivi di tutti i 1000 della stagione. Sky manderà in onda il torneo sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport Tennis). Ma gli appassionati di tennis avranno la possibilità di seguire il torneo anche in chiaro. Perché da lunedì 9 a venerdì 13 il canale televisivo Mediaset il 20 (canale 20 del digitale terrestre) trasmetterà un incontro per ogni giornata. Mentre sabato 14 sarà mandata in onda su Italia 1 una delle due semifinali. Domenica 15 la finale sarà anche in chiaro su Italia 1. Il torneo si potrà seguire in streaming tramite Sky Go, Now, ma anche in occasione degli incontri trasmessi dal 20 e da Italia 1 sui siti delle rispettive emittenti.