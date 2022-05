Sinner-Tsitsipas oggi agli Internazionali di Roma di tennis: orario e dove vederla in diretta TV Jannik Sinner affronta oggi nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia Stefanos Tsitsipas. L’incontro si disputerà alle ore 13 e sarà trasmesso in diretta TV da Sky e dal 20.

A cura di Alessio Morra

Quello di oggi è un grande giorno per gli appassionati di tennis italiani. Perché Jannik Sinner disputa per la prima volta nella sua carriera i quarti di finale agli Internazionali d'Italia. Sinner sogna in grande a Roma, dove nel primo pomeriggio affronterà Stefanos Tsitsipas, numero 4 del tabellone. Sarà la rivincita del match degli Australian Open, che vinse il greco. Ma qui è diverso. Si gioca sulla terra e ci sarà il grande pubblico per sostenere l'azzurro.

A che ora gioca Sinner oggi all'ATP Roma contro Tsitsipas, il programma

L'incontro tra Jannik Sinner dei quarti di finale del torneo di Roma contro il greco Tsitsipas è in programma come secondo match sul centrale del Foro Italico. Il programma della giornata di venerdì 13 maggio è ricco, si disputano tutti i quarti di finale del torneo maschile di quello femminile. Sinner-Tsitsipas si terrà sul centrale e inizierà non prima delle le ore 13.

Internazionali d'Italia a Roma, dove vedere Sinner-Tsitsipas oggi in diretta TV e streaming

Il quarto di finale tra Sinner e Tsitsipas in programma oggi a Roma sarà trasmesso in diretta da Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport Tennis). Commento della collaudata coppia Pero – Bertolucci. Ma sarà possibile seguire anche in diretta in chiaro Sinner-Tsitsipas sul canale 20 di Mediaset. Inoltre il match potranno vederlo in streaming sia gli abbonati di Sky usando SkyGo che quelli di Now. Ma sarà visibile anche in streaming il match su mediasetplay.it.

I precedenti tra Tsitsipas e Sinner

Quello di oggi sarà il quinto confronto diretto tra Tsitsipas e Sinner e curiosamente questa sarà la terza sfida agli Internazionali d'Italia, terza in quattro edizioni. Un baby Jannik perse nettamente nel 2019, ma ottenne nel 2020 (nell'edizione disputata a settembre) una grande rivincita. Poi altro successo del greco nelle semifinali di Barcellona 2021 (doppio 6-3) prima di vincere ancora quest'anno nei quarti degli Australian Open, quando Sinner è stato sconfitto nettamente tre set a zero. Gli head to head dunque recitano un secco 3-1 per Tsitsipas su Sinner.

Il tabellone di Sinner agli Internazionali di tennis: l'avversario nella prossima partita

Jannik Sinner oggi affronta Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del torneo di Roma. Un match che ha in palio la semifinali e anche tanti punti per la classifica ATP (e anche un discreto gruzzoletto). Chi vincerà oggi al Foro Italico sfiderà sabato in semifinale il vincente del quarto di finale che all'apparenza sembra il più sbilanciato e cioè quello tra Alexander Zverev, testa di serie numero 2 (e vincitore nel 2017), e il cileno Garin, che ha sfruttato un buco del tabellone e si issato tra i primi otto.