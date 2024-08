video suggerito

Sinner-McDonald oggi agli US Open 2024, orario TV e dove vedere la partita in diretta e streaming Sinner-McDonald è la partita del primo turno degli US Open in programma oggi martedì 27 agosto in orario da definire con diretta TV in chiaro su Supertennis e su Sky. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul match. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Sinner gioca contro McDonald nel primo turno degli US Open. La partita è in programma oggi martedì 27 agosto in orario ancora da definire sul campo centrale Arthur Ashe con diretta TV in chiaro su Supertennis, e su Sky, in streaming su Supertennix, Sky GO e NOW. In palio il secondo turno dell'ultimo Slam della stagione contro uno tra Michelsen e Spizzirri. Sinner reduce dal caso Clostebol, torna in campo dopo il trionfo di Cincinnati contro McDonald che ha battuto tre volte in carriera. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partita.

A che ora gioca Sinner contro McDonald oggi agli US Open

Sinner fa il suo esordio agli US Open oggi martedì 27 agosto contro McDonald. L'orario d'inizio del match non è stato ancora ufficializzato. Il match del numero uno al mondo si giocherà sul campo centrale Arthur Ashe Stadium, e potrebbe subire slittamenti d'orario in caso di prolungamento delle sfide precedenti.

Dove vedere Sinner-McDonald oggi agli US Open in TV e streaming

Dove vedere Sinner-McDonald in TV? La partita del primo turno degli US Open si potrà vedere in TV in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Possibile anche seguire la sfida su Sky e in particolare sul canale Sky Sport Tennis. Lo streaming della partita si potrà seguire sulla piattaforma SuperTennix, in chiaro, oppure sull'app Sky GO e sul servizio live on demand NOW.

Sinner-McDonald, i precedenti in carriera

Jannik Sinner e Mackenzie McDonald si sono già affrontati tre volte in carriera. In tutti i precedenti ad avere la meglio è stato il tennista italiano, testa di serie numero uno del tabellone. L’ultimo incrocio risale all’anno scorso nel Masters di Parigi, mentre quello più significativo è quello del 2021: con Sinner che s’impose nella finale di Washington, dopo una vera e propria battaglia.

Il tabellone di Sinner agli US Open 2024, chi sarà il prossimo avversario

In caso di vittoria contro McDonald, Sinner se la vedrà contro un altro americano. Al secondo turno possibile incrocio contro uno tra Spizzirri e Michelsen, con quest’ultimo reduce dalla finale di Winston-Salem persa contro Sonego. Poi Jannik potrebbe incrociare Jarry o Wawrinka, e poi Paul o Fils. Ai quarti possibile sfida con Medvedev, e poi tra semifinale e finale incroci con Alcaraz, o uno tra Djokovic e Zverev.