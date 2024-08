video suggerito

US Open, il tabellone maschile e femminile del Masters 1000 di tennis Il sorteggio del tabellone degli US Open in programma oggi alle 18 italiane, con Sinner testa di serie numero 1 e 14 italiani in campo tra maschile e femminile. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il sorteggio del tabellone degli US Open è in programma oggi giovedì 22 agosto alle ore 18 italiane. Jannik Sinner testa di serie numero 1, del torneo che si gioca a New York dal 26 agosto all’8 settembre, alla luce in quanto primo giocatore del ranking, dopo il successo di Cincinnati e l'assoluzione dal caso di doping, guida la lunga schiera dei tennisti italiani presenti, 14: 9 nel maschile e 5 nel femminile. Alle spalle di Sinner ci sono Djokovic e Alcaraz, rispettivamente seconda e terza testa di serie. Nel tabellone da 128 giocatori sono 3 le teste di serie azzurre oltre a Sinner, ovvero Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Questo tutto quello che c'è da sapere sul tabellone dell'ultimo Slam della stagione.

Il tabellone aggiornato degli US Open: Sinner testa di serie numero 1, possibile finale con Djokovic

Il tabellone maschile vede dunque Sinner testa di serie numero 1 e Djokovic, come numero 2. Questo vuol dire che i due potrebbero affrontarsi solo in finale. Possibile incrocio in semifinale invece per l'azzurro contro Alcaraz terzo giocatore del seeding. In campo a rappresentare l'Italia ci saranno Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi (rispettivamente teste di serie 18, 30 e 31) e Luciano Darderi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Luca Nardi. Nel femminile Paolini sarà la 5a testa di serie, con Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Sara Errani a completare il quadro.

Il calendario completo del torneo: date e programma

Il torneo degli US Open inizia lunedì 26 agosto con le prime partite del tabellone maschile e femminile e si conclude poi, dopo due settimane, domenica 8 settembre con la finale maschile. Ecco tutte le date e gli orari dei match giorno per giorno:

Leggi anche Coco Gauff mostra cosa accadeva a casa sua durante il trionfo agli US Open: il fratello impazzisce

Lunedì 26 agosto, primo turno maschile e femminile, dalle ore 17.00,

Martedì 27 agosto, primo turno maschile e femminile: dalle ore 17.00

Mercoledì 28 agosto, secondo turno maschile e femminile: dalle ore 17.00

Giovedì 29 agosto, secondo turno maschile e femminile: dalle ore 17.00

Venerdì 30 agosto, terzo turno maschile e femminile: dalle ore 17.00

Sabato 31 agosto, terzo turno maschile e femminile: dalle ore 17.00

Domenica 1 settembre, quarto turno maschile e femminile: dalle ore 17.00

Lunedì 2 settembre, quarto turno maschile e femminile: dalle ore 17.00

Martedì 3 settembre, quarti di finale maschili e femminili: dalle ore 18.00

Mercoledì 4 settembre, quarti di finale maschili e femminili: dalle ore 18.00

Giovedì 5 settembre, finale doppio misto: dalle ore 21.00; semifinali femminili: dall’1.00

Venerdì 6 settembre, finale doppio femminile: dalle ore 18.00; emifinali maschili: dalle 21.00 e dall’1.00

Sabato 7 settembre, finale doppio maschile: dalle ore 18.00; finale femminile: dalle 22.00 finale femminile

Domenica 8 settembre, finale maschile: dalle ore 20.00