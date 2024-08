video suggerito

Sinner verso il ritorno alla normalità agli US Open: batte facile Michelsen e vola al terzo turno Sinner batte agevolmente Michelsen in tre set e vola al terzo turno degli US Open in scioltezza. Affronterà O’Connell giustiziere di Bellucci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner vola al terzo turno degli US Open. Tutto facile per l'azzurro contro Michelsen che ha incassato la seconda sconfitta dopo quella rimediata a Cincinnati. Dopo un inizio di partita equilibrato, il numero uno al mondo ha ingranato la marcia, concedendo pochissimo all'americano che non è mai riuscito ad impensierirlo e ci ha messo molto del suo. Tutto facile dunque per Jannik che ora aspetta O'Connell, che ha battuto Bellucci. Segnali positivi dopo i problemi degli ultimi mesi e la pressione mediatica dei giorni scorsi.

Sinner infila 8 game di fila e vince il primo e il secondo set

Molto più in palla per tutto il match Sinner contro Michelsen rispetto a quanto visto all'esordio con McDonald. Il giocatore italiano probabilmente si è liberato anche degli strascichi legati al caso Clostebol ed è apparso più sciolto. Dopo il 4-4 iniziale, ben 8 game di fila per il primo giocatore del ranking che ha ipotecato il primo e il secondo set, senza concedere game al suo avversario. Quest'ultimo è apparso quasi spaesato, al punto che il suo coach gli ha consigliato di "divertirsi" in campo.

Vittoria in meno di due ore per Sinner contro Michelsen e terzo turno agli US Open

Niente da fare anche nel prosieguo del match per Michelsen, che dopo un doppio break si è definitivamente arreso 6-2 a Sinner. Quest'ultimo si è imposto dunque in meno di due ore, con la possibilità dunque di giovare di più riposo in vista del prossimo match che dovrebbe essere in programma sabato.

Le parole di Sinner dopo la vittoria su Michelsen

Le parole di Sinner dopo la vittoria su Michelsen, improntate alla sobrietà: "Sapevo che era un giocatore duro, dopo Cincinnati. Grazie per il supporto del pubblico, questo è stato il primo torneo dello Slam dove ho giocato nel tabellone e per me è particolare. Ogni volta è diverso ma bello. Gioco bene, ma ogni posto è differente, devo migliorare un paio di cose ma sono molto contento di essere al terzo turno".

A Supertennis poi le parole sul momento difficile, che sta cercando di mettersi alle spalle: "Sono abbastanza contento quando scendo in campo, anche se non sono libero di farlo vedere. In campo mi sento abbastanza sicuro perché è un posto dove devo essere felice. Lo sport mi ha dato tanto, fino ad ora e mi ha fatto capire che persona sono. C'è tanto lavoro dietro le quinte che voi non potete vedere ma stiamo lavorando tanto per dare il massimo".

E ora la sfida contro O'Connell che ha battuto Bellucci scongiurando il derby italiano contro Jannik. Il bilancio è in parita: 1-1. Ma l'ultima sfida a Miami ha visto trionfare Sinner.