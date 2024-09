Sinner gigantesco, batte Paul e il pubblico americano: Jannik è nei quarti dello US Open

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale dello US Open battendo nella notte lo statunitense Tommy Paul: una vittoria in tre set, sofferta nei primi due parziali conclusisi al tie-break dopo essere stato sotto 4-1 nel primo set, e poi andata liscia col 6-1 finale. Una prova gigantesca, per colpi ma soprattutto mentalità, quella del 23enne campione azzurro, che è riuscito a risalire dopo la partenza difficile e non si è fatto irretire dal comportamento antisportivo del pubblico del centrale di Flushing Meadows – chiaramente schierato per il giocatore di casa – che è arrivato ad applaudire l'errore sui primi servizi di Sinner. Una prova insomma da numero uno al mondo, per il quale adesso si profila la sfida contro il tradizionale avversario Daniil Medvedev.

Sinner approda dunque nei quarti di finale di tutti e quattro i tornei del Grande Slam giocati quest'anno, legittimando la sua posizione in cima al ranking ATP e allargando il suo vantaggio sul tedesco Zverev, che sarà numero 2 al termine del torneo, visti gli scivoloni di Alcaraz e Djokovic, prematuramente eliminati a New York.

Jannik non si è scomposto quando Paul è partito a razzo nel primo set, brekkando l'azzurro due volte e volando sul 4-1 ‘pesante'. Da lì Sinner ha alzato il livello del suo gioco in maniera impressionante, piazzando un parziale di quattro game a zero e portandosi 5-4, con un set point sul servizio dello statunitense, che lo ha annullato. Si è andati al tie-break, dove il bolzanino ha spiegato perché è il numero uno al mondo, giocando al top i punti importanti, come poi ha continuato a fare nel prosieguo del match.

Il secondo set è stato più lineare, con nessun break ed un altro tie-break per decidere il parziale, con Sinner che ha ribadito di essere il più forte. A quel punto Paul è crollato di testa, mollando la presa nel terzo set. Jannik è andato 3-0 e poi ha chiuso in scioltezza 6-1.

Ora Sinner è atteso dalla rivincita con Medvedev che lo ha battuto nell'ultimo confronto a Wimbledon, col russo che appare caldissimo sull'amato cemento americano, dove ha vinto il suo unico Slam nel 2021. Il tabellone dei quarti del torneo americano vede dall'alto in basso questi accoppiamenti: Sinner-Medvedev, Draper-De Minaur, Fritz-Zverev, Dimitrov-Tiafoe.