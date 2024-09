video suggerito

Kyrgios fa a Medvedev l’inevitabile domanda su Sinner: “Te lo devo chiedere”. Il russo è onesto Medvedev si è ritrovato di fronte Kyrgios agli US Open nelle vesti di intervistatore. E il discorso è finito su Sinner che potrebbe essere il prossimo avversario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Daniil Medvedev dopo la vittoria in scioltezza contro Borges negli ottavi degli US Open si è ritrovato davanti Nick Kyrgios nelle vesti di intervistatore. Il tennista australiano fermo ai box per infortunio si sta ben disimpegnando in questa nuova veste e ha stuzzicato il russo anche sulla possibilità di un confronto ai quarti contro Jannik Sinner.

Kyrgios intervista Medvedev agli US Open

Kyrgios che nelle ultime settimane ha fatto molto discutere con la sua presa di posizione nei confronti di Jannik Sinner sul caso Clostebol. Questa volta però la domanda è puramente tecnica sulle difficoltà per Medvedev di trovare sulla sua strada il numero uno al mondo: "C'è un potenziale scontro con Sinner, te lo devo chiedere anche se ha una partita dura contro Paul. Chi vorresti affrontare".

La domanda di Kyrgios a Medvedev su Jannik Sinner

Il russo con grande sincerità ha risposto: "Guarderò la partita anche se sarà tardi e dovrei dormire, ma vediamo. Potrebbe essere una partita lunga, Tommy quest'anno ha giocato benissimo. L'ho affrontato due volte e avrebbe potuto vincere in entrambi i casi. Sarà una gran partita, molto fisica per entrambi. Non importa chi sia il mio prossimo avversario, divertitevi e poi vedremo".

Il confronto tra Kyrgios e Medvedev è andato avanti anche con momenti simpatici. Uno di questi è stato quello relativo ad un precedente molto particolare tra i due. Tutto è partito dai suoi risultati positivi a New York: "Cerco di lavorare sodo. A volte ci riesco, a volte no. Ci sono giorni in cui è più dura scendere in campo e allenarsi. Ho la mentalità che se l'altro ragazzo si allena più di me, ho meno possibilità di vincere. E voglio vincere sempre. Quindi cerco di allenarmi il più possibile. Ho avuto molto successo qui agli US Open. L'ultima volta che ho perso al quarto turno… ah… era contro di te, giusto? Bei ricordi".