Muchova è l’incubo di Paolini, Jasmine esce di scena agli ottavi degli US Open Jasmine Paolini eliminata agli ottavi degli US Open contro Karolina Muchova, che l’ha battuta per la 4a volta in altrettanti confronti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Karolina Muchova si conferma un incubo per Jasmine Paolini. L’avventura della tennista italiana agli US Open si ferma negli ottavi di finale contro la giocatrice ceca che l’ha battuta per la quarta volta su quattro in carriera. La semifinalista dell’edizione 2023 avanza ai quarti e aspetta la vincente di Haddad Maia e Wozniacki.

Jasmine Paolini fuori contro Muchova agli ottavi degli US Open

Per Jasmine Paolini resta la soddisfazione di essere diventata la prima italiana a raggiungere in una sola stagione gli ottavi di tutti i tornei dello Slam. Poi oggi contro Muchova, è sembrata anche pagare dazio ad una condizione fisica non ottimale, legata anche ai tanti impegni delle ultime settimane. Grandi meriti comunque a Muchova, molto solida e cinica.

Peccato per Jasmine che si è arresa con un doppio 6-3, con il rimpianto soprattutto nel primo parziale, per non aver concretizzato il primo break dell'incontro. La sua avversaria ha avuto il merito di non scomporsi e di reagire subito allungando poi fino alla conquista del parziale. Una situazione che inevitabilmente ha messo la partita sui binari giusti per lei, con Jasmine che ha dovuto fare i conti con un numero di errori non da lei, favoriti anche dalla varietà del gioco della sua avversaria.

Le parole di Muchova dopo la vittoria contro Jasmine Paolini agli US Open

Grande soddisfazione da parte di Muchova dopo la vittoria su Paolini. Il principale motivo d'orgoglio è stato quello di tornare subito ad altissimi livelli dopo un grave infortunio: "Il piano? Era quello di giocare il mio tennis. All'inizio ero nervosa e c'era un po' di vento, quindi ho avuto bisogno di un po' di tempo per sentire i miei colpi. Lei è una tennista incredibile e sono contenta che le cose stiano funzionando dopo l'infortunio. Questo è stato il mio peggiore infortunio, però amo lo sport e so che avrei provato qualsiasi cosa per rientrare. Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato".