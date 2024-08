Sonego trionfa, a Winston Salem dominato Michelsen in finale: ritorno al successo dopo due anni

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Lorenzo Sonego nella notte italiana tra sabato 24 e domenica 25 agosto è riuscito a imporsi nell'ATP 250 di Winston Salem, dominando senza macchie la finale contro il beniamino di casa, Alex Michelsen: 6-0, 6-3 il risultato finale per il tennista torinese che così torna ad alzare un trofeo a quasi due anni di distanza dall'ultima volta: era il settembre 2022, sempre sul cemento, al Moselle Open.

La finale, dominio di Sonego: Michelsen schiantato in due set

Il cemento ha regalato una nuova gioia a Sonego che si prende Winston Salem con una finale a dir poco dominata, sin dalle prime battute. Il primo set è praticamente perfetto da parte dell'italiano, numero 58 della classifica Atp: Sonego non concede neanche un game a Michelsen, chiudendo in meno di mezz'ora il parziale d'apertura con un perentorio 6-0. Michelsen non dà mai la sensazione di poter invertire la tendenza nemmeno nel secondo set dove si prende tre giochi ma Sonego non concede nessuna palla break. L'americano ha solo la forza di annullare tre match point: tutto vano perché sulla propria battuta, Sonego si prende set e vittoria con un altro parziale dominante: 6-3.

Sonego torna alla vittoria, 23 mesi dopo Moselle Open, sempre sul cemento

Per Lorenzo Sonego il ritorno al trionfo mancava da tempo, da quasi due anni e l'ATP 250 di Winston Salem rappresenta per il n.58 del ranking il quarto titolo in carriera. L'ultima volta che il torinese era riuscito a imporsi, risale al 25 settembre 2022, 23 mesi fa, quando – sempre sul cemento – aveva conquistato il torneo di Metz, in Francia. Grazie a questo successo, salgono a 4 i successi complessivi in carriera bel circuito ATP. E grazie alla vittoria a Winston Salem, Sonego diventa il secondo italiano di sempre – come Jannik Sinner – a conquistare almeno un titolo su tutte le superfici del circuito maggiore: terra, erba, cemento indoor e cemento outdoor.