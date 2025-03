video suggerito

Incredibile Paris, vince anche il SuperG a Kvitfjell: è il secondo successo in tre giorni Dopo la vittoria in discesa Paris trionfa anche nel SuperG sulle nevi di Kvitfjell: non vinceva in questa specialità dal 2019, con questo successo raggiunge Gustav Thoeni.

A cura di Ada Cotugno

L'impresa di Dominik Paris è splendida: dopo aver vinto in discesa tre giorni fa l'azzurro trionfa anche nel SuperG di Kvitfjell e si porta a casa una doppietta importantissima. Prima dell'arrivo sulle nevi norvegesi non vinceva in Coppa del Mondo da oltre un anno, ma la pista che storicamente gli ha regalato grandi soddisfazioni ha fatto ancora una volta il suo splendido lavoro. Domme rompe un digiuno in questa specialità che durava da 6 anni e conferma ancora una volta di essere in un periodo di forma davvero eccezionale che lo ha portato a mettere in bacheca podi e vittorie di prestigio.

Paris trionfa nel SuperG di Kvitfjell

La vittoria in discesa di tre giorni fa era soltanto l'antipasto dell'incredibile weekend che l'azzurro si stava preparando ad affrontare. In Norvegia è stato padrone assoluto della disciplina con un successo davvero importante in una gara che è stata condizionata e accorciata a cauda dalla nebbia: Paris ha seminato tutti gli avversari con un tempo di 1'08″98, in vantaggio di 38 centesimi sul secondo classificato Crawford, con Odermatt che è arrivato addirittura al quarto posto, fuori dal podio.

Si tratta del 24º successo dell'altoatesino in Coppa del Mondo, al pari di Gustav Thoeni, un traguardo storico che a 36 anni ha un sapore ancora più dolce. La vittoria di tre gironi fa ha interrotto un periodo di un anno senza successi, ma poi è stata seguita dal trionfo in SuperG che mancava da 6 anni, dalla vittoria a Soldeu conquistata nel 2019: "Oggi è andata molto bene, ho avuto buone sensazioni, è un tracciato abbastanza andante, è stato bellissimo sciare e vedere la luce verde. A me sembrava tutto abbastanza fluido, il tempo poi mi ha dato ragione". Paris ha spazzato via in un weekend tutte le maledizioni con due gare in cui non ha praticamente commesso errori: oggi ha fatto il vuoto sfruttando benissimo il secondo intermedio e piazzandosi al primo posto con un tempo imbattibile per chiunque.