Super Sinner, batte Krajinovic e si qualifica per i quarti di Roma contro Tsitsipas Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Roma, ha battuto Krajinovic negli ottavi, e venerdì sfiderà agli Internazionali Tsitsipas.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner è ai quarti del torneo di Roma! Il risultato è eccezionale. Sinner ha sconfitto negli ottavi in due set secchi il serbo Filip Krajinovic e venerdì nei quarti di finale sarà chiamato a una grandissima sfida contro il greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 ATP.

Sinner ancora una volta è partito fortissimo. Break al terzo e al quinto gioco. Krajinovic ci capisce poco. Lui non sembra al top, l'italiano invece lo stende con una gragnuola di colpi vincenti. Rapidamente è 5-1, che diventa poi 6-2. Primo set incamerato in una mezz'oretta. Il copione sembra lo stesso nel secondo set. Break in avvio e 2-0, ma Krajinovic pian piano si rimette in corsa, contro-break e partita che diventa molto equilibrata, si gioca filo a filo, punto a punto e si va al tie-break, in cui Sinner parte forte, va 4-1 con doppio mini-break, ma viene riagganciato dal serbo che si procura anche un setpoint. Jannik lo annulla e poi va a vincere 8 punti a 6. Sinner è per la prima volta ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia.

Sinner quindi venerdì giocherà i quarti di finale degli Internazionali d'Italia contro Stefanos Tsitsipas, giocatore greco numero 5 al mondo che sta vivendo un ottimo momento di forma. Tsitsipas sulla terra gioca molto bene, ha vinto Montecarlo e raggiunto le semifinali a Madrid. Si sono qualificati per i quarti anche il canadese Auger-Aliassime e Zverev, testa di serie numero 2 che ha un buonissimo tabellone. Più tardi scenderanno in campo Djokovic (contro il redivivo Wawrinka) e Nadal, che avrà un compito arduo contro il canadese Denis Shapovalov.

I risultati degli ottavi di Roma. Zverev b de Minaur 6-3 7-6, Sinner b Krajinovic 6-2 7-6, Tsitsipas b Khachanov 4-6 6-0 6-3, Auger-Aliassime b Giron 6-2 6-3.