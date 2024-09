video suggerito

Sinner-Paul oggi agli US Open, quando gioca: a che ora e dove vedere la partita in TV e streaming Sinner-Paul è la partita degli ottavi di finale degli US Open in programma oggi nella notte alle ore 2:30 italiane. In palio i quarti contro uno ta Borges e Medvedev. Diretta TV e streaming su Supertennis, Sky, Supertennix, Sky GO e NOW. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner gioca oggi contro Tommy Paul agli US Open. La partita valida per gli ottavi di finale è in programma nella notte tra lunedì e martedi alle ore 2:30 sul campo Arthur Ashe e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Supertennis, Sky e in streaming sul sito di Supertennis, Supertennix, Sky Go e NOW. In palio i quarti di finale contro uno tra Medvedev e Borges, con il primo favorito. Sinner dopo la vittoria su O'Connell vuole continuare la sua cavalcata, con i precedenti con Paul che sono 2-1 in suo favore. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partita.

A che ora gioca Sinner contro Paul agli US Open: orario e programma

La partita tra Sinner e Paul valida per gli ottavi di finale degli US Open è in programma stanotte alle ore 2:30: orario scomodo per i tifosi italiani di Jannik, per la prima volta penalizzati dal fuso in questo torneo. Si giocherà sul campo centrale Arthur Ashe, con possibili slittamenti nel caso in cui i match precedenti dovessero prolungarsi.

Dove vedere Sinner-Paul in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Paul in TV? La diretta della partita si potrà seguire in TV in chiaro su Supertennis, e dunque sul canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma Sky. Il match di Sinner si potrà vedere anche su Sky su uno dei due canali dedicati Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis. Diretta streaming sul sito di Supertennis, sull'app Supertennix, su Sky Go (per gli abbonati Sky) e sulla piattaforma live on demand NOW.

I precedenti tra Sinner e Paul

Sinner e Tommy Paul si sono già affrontati tre volte in carriera nel circuito ATP. Il tennista italiano è in vantaggio 2-1 su quello americano in termini di precedenti. Le vittorie sono arrivate nel 2022 a Madrid, e nel 2023 in Canada. Paul si è imposto sull’erba di Eastbourne. Sarà il secondo incrocio sul cemento.