video suggerito

Sinner-Medvedev oggi agli US Open, quando gioca: a che ora e dove vedere la partita in TV e streaming Sinner-Medvedev è la sfida dei quarti di finale degli US Open. La partita è in programma nella notte italiana tra mercoledì 4 e giovedì 5 settembre e non inizierà prima delle 2:30. Chi vince si qualifica per le semifinali contro Draper o de Minaur. Sinner e Medvedev, numero 1 e numero 5 ATP, si sfidano per la terza volta in uno Slam nel 2024. Diretta TV su Sky e in chiaro su Supertennis. Streaming con Sky Go, NOW, SuperTennix. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner torna in campo oggi per i quarti di finale degli US Open, che disputerà contro Daniil Medvedev, uno dei suoi soliti avversari. L'incontro è in programma nel cuore della notte italiana. Perché Sinner-Medvedev si giocherà sull'Arthur Ashe non prima delle ore 2:30 e prenderà il via solo al termine di Swiatek-Pegula. La partita potrebbe anche prenderà il via alle 3 o alle 4 del mattino. Diretta TV in chiaro su Supertennis, ma anche su Sky, sui canali 201 e 203. Streaming possibile con il sito di Supertennis, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Sinner-Medvedev sarà l'ultimo dei quarti di finale, senz'altro quello più prestigioso. Chi passerà il turno si qualificherà per le semifinali e in ogni caso sarà favorito. Jannik è il numero 1 ATP, mentre il russo è numero 5. Il vincente sfiderà venerdì nella seconda semifinale o il britannico Jack Draper o l'australiano Alex de Minaur. I precedenti tra Sinner e Medvedev sono 12, Jannik è sotto 7-5. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partita.

A che ora gioca Sinner contro Medvedev agli US Open: orario e programma

Sinner e Medvedev si ritrovano quasi due mesi dopo la partita disputata sempre nei quarti a Wimbledon. Stavolta si sfidano a New York e lo faranno nella sessione serale. Sinner-Medvedev sarà la seconda partita della sessione serale che, salvo slittamenti, prenderà il via all'1 di notte italiana (le 19 locali) con la sfida femminile tra Iga Swiatek e Jessica Pegula. A seguire, ma non prima delle ore 2:30, Jannik Sinner contro Daniil Medvedev.

Leggi anche Errani e Vavassori in finale agli US Open nel doppio misto: vittoria storica per il tennis italiano

Dove vedere Sinner-Medvedev in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Medvedev in TV? La partita dei quarti degli US Open si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre. Ma la sfida tra Sinner e il vincitore degli US Open 2021 sarà trasmessa naturalmente anche da Sky, che la manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Diretta streaming possibile sul sito di Supertennis, sull'app SuperTennix, e per i rispettivi abbonati con Sky Go e NOW.

I precedenti tra Sinner e Medvedev

Si sono affrontati già dodici volte Sinner e Medvedev, stanotte ci sarà il tredicesimo atto. Il russo è avanti 7-5. Ma l'andamento è molto particolare, come ben sanno i tifosi di Jannik e i tanti appassionati di tennis italiani. Medvedev ha vinto le prime sei sfide, poi Sinner ne ha vinte cinque in fila, su tutte la finale degli Australian Open lo scorso gennaio, quando conquistò il primo Slam recuperando due set. Medvedev al quinto set si è imposto su Sinner nei quarti di Wimbledon. E ora un'altra sfida a livello Slam, e chissà se saranno ancora cinque combattutissimi set.