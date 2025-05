video suggerito

Internazionali di Roma 2025, oggi il sorteggio del tabellone: per Sinner c’è il rischio Alcaraz Dal 6 al 18 maggio si disputano gli Internazionali d’Italia a Roma. Jannik Sinner torna alle gare. Il tabellone maschile verrà sorteggiato oggi, lunedì 5 maggio. Il torneo si potrà vedere in TV su Sky ma anche su Rai2. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Internazionali d'Italia a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lunedì 5 maggio è il giorno del sorteggio del tabellone degli Internazionali d'Italia 2025, il torneo che segna il ritorno alle gare di Jannik Sinner. Alle 11 si scoprirà il tabellone del torneo femminile, mentre alle 12 verrà sorteggiato il tabellone del torneo maschile. Sinner e Alcaraz possono finire dalla stessa parte di tabellone, occhio pure a Musetti, che da oggi è nella top ten della classifica ATP. Il torneo di Roma si disputa dal 6 al 18 maggio e sarà trasmesso da Sky, Rai e Supertennis.

Il tabellone maschile degli Internazionali di Roma 2025: Sinner testa di serie numero 1

Jannik Sinner tornerà a giocare dopo la sospensione e lo farà per la prima volta dalla finale degli Australian Open, disputata lo scorso 26 gennaio. Sarà la testa di serie numero 1 inizierà dal secondo turno, tecnicamente i trentaduesimi di finale. Ha solo una certezza. Non avrà dal suo lato di tabellone Zverev (numero 2), poi il sorteggio può donargli chiunque: da Alcaraz a Medvedev, campione nel 2023, da Rune a Musetti. Tutti loro possono nel seeding e quindi sarebbero in fasi avanzate del torneo, a cui partecipano nel maschile dodici tennisti italiani.

Internazionali di Roma 2025, il tabellone femminile: Paolini dalla parte di Sabalenka o Swiatek

Alle 11 alla Fontana di Trevi si terrà il sorteggio del torneo femminile. Sabalenka ha vinto pure Madrid, sta dominando la stagione, e proverà a vincere per la prima volta pure a Roma, dove tre delle ultime quattro edizioni le ha conquistate Iga Swiatek. Occhio a Coco Gauff, reduce dalla finale di Madrid. Jasmine Paolini è la migliore delle italiane e sogna in grande. Nove le azzurre in tabellone, compresa la diciassettenne Tyra Grant.

Il calendario completo degli Internazionali BNL d'Italia: programma e orari

Il torneo femminile inizia martedì 6 maggio, quello maschile mercoledì 7. Le teste di serie in campo femminile entrano nel torneo giovedì 8. Sinner sarà in campo per l'esordio venerdì 9 o sabato 10 maggio.

Martedì 6 maggio: primo turno femmiile

Mercoledì 7 maggio: primo turno maschile, primo turno femminile

Giovedì 8 maggio: primo turno maschile, secondo turno femminile

Venerdì 9 maggio: secondo turno maschile, secondo turno femminile

Sabato 10 maggio: secondo turno maschile, terzo turno femminile

Domenica 11 maggio: terzo turno maschile, terzo turno femminile

Lunedì 12 maggio: terzo turno maschile, ottavi femminili

Martedì 13 maggio: ottavi maschili, ottavi femminili

Mercoledì 14 maggio: ottavi maschili, quarti femminili

Giovedì 15 maggio: quarti maschili, semifinali femminili

Venerdì 16 maggio: semifinali maschili

Sabato 17 maggio: finale femminile

Domenica 18 maggio: finale maschile