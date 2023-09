Il vincitore carica sulle spalle lo sconfitto dopo il match: “Mai visto niente di simile nel tennis” L’epilogo più curioso di sempre in un match di tennis quello tra Mackenzie McDonald e Juncheng Shang valida per l’ATP 250 di Zhuhai.

A cura di Marco Beltrami

Qual è stato l'epilogo più curioso di un match di tennis? In questa stagione non sono mancate le situazioni particolari nel proverbiale terzo tempo, basti pensare a quella tra Djokovic e Shelton con la famigerata esultanza "rubata " della telefonata. Di certo merita però una menzione speciale quanto accaduto al termine della partita tra Mackenzie McDonald e Juncheng Shang valida per l'ATP 250 di Zhuhai.

Un confronto intenso e divertente quello tra il classe 2005 cinese numero 158 ATP e l’americano 28enne 39° giocatore ATP. Alla fine a spuntarla dopo una vera e propria battaglia di tre set in più di due ore e mezza è stato il tennista più quotato con il risultato di 6-4, 6-7, 6-3. Un trionfo che permette a McDonald di qualificarsi agli ottavi di finale dove affronterà il belga Kimmer Coppejans. Un peccato per l'atleta di casa al quale non è bastato il supporto del pubblico.

Subito dopo il match point finalizzato dallo statunitense, Juncheng Shang è rimasto qualche secondo piegato in due, appoggiandosi a terra con la racchetta. Sorriso amaro per lui con la consapevolezza di aver giocato alla pari con un tennista più esperto e forte, ma con il rammarico di non essere riuscito nell'impresa.

A quel punto a sorpresa senza aspettare il saluto sulla rete ecco che McDonald ha attraversato il campo per andare dal suo avversario. Qui non si è limitato a scambiarsi la mano e complimentarsi ma con una scena davvero inedita ha caricato sulle spalle lo sconfitto che ha gradito e non poco, essendo molto provato, e lo ha trasportato di peso sulla sua panchina con il sorriso sulle labbra.

Il telecronista ha sentenziato tra le risate: "Mai vista una cosa del genere". Un gesto di fair play eccezionale che merita la copertina stagionale. Applausi, non sembra ci siano stati vincitori e sconfitti in questa partita. Un esempio per tanti nel circuito che sicuramente sarà riproposto a lungo.