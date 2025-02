video suggerito

Il tabellone dell'ATP 500 Doha di tennis: Sinner numero 1, in campo Djokovic e Alcaraz Jannik Sinner dal 17 al 22 febbraio sarà impegnato nel torneo ATP 500 di Doha. In tabellone anche Djokovic e Alcaraz. Sei top ten iscritti. Gioca anche Berrettini.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner, dopo il successo agli Australian Open, torna in campo a Doha, nel torneo ATP 500 che da quest'anno torna ai fasti di un tempo. Un entry list di prim'ordine per l'edizione 2025 del torneo che si disputa in Qatar. Perché al via oltre a Sinner ci sono anche Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. In tabellone sei tennisti presenti nella top ten. Oltre ai big three ci sono anche de Minaur, Medvedev e Rublev. In tabellone pure Tsitsipas, Dimitrov e Berrettini. Il torneo di Doha si svolgerà dal 17 al 22 febbraio e si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, streaming con Sky Go e NOW. Non è prevista la diretta in chiaro.

Il tabellone dell'ATP 500 di Doha

Un torneo di altissimo livello questo di Doha.Jannik Sinner è la testa di serie numero 1. Carlos Alcaraz, recente vincitore del torneo di Rotterdam, sarà il numero 2. Poi l'australiano de Minaur e Novak Djokovic, vincitore nel 2016 e nel 2017. In campo anche Medvedev, campione due anni fa, Rublev, Dimitrov e Tsitsipas. Sei top ten in gara, dieci dei primi venti giocatori al mondo. Insomma, un torneo extra-lusso che è tornato ai fasti di un tempo. In campo anche Matteo Berrettini, che non sarà incluso tra le teste di serie e rischia un sorteggio durissimo sin dal primo turno.

Il calendario completo del torneo: programma e orari

Il torneo ATP di Doha è un 500, si parte dai trentaduesimi di finale che scattano lunedì e si giocano anche martedì. Sinner sarà in campo in uno dei primi due giorni. Il torneo è più corto degli altri, dura sei giorni e si chiude di sabato con la finale si disputa il 22 febbraio.

Lunedì 17 febbraio: primo turno

Martedì 18 febbraio: primo turno

Mercoledì 19 febbraio: ottavi

Giovedì 20 febbraio: quarti

Venerdì 21 febbraio: semifinali

Sabato 22 febbraio: finale