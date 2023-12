Il punto più bello dell’anno è quello tra Sinner e Alcaraz: Jannik non ricordava come era finita Jannik Sinner e Carlos Alcaraz secondo i followers di Tennis TV hanno regalato lo scambio più bello dell’anno. E pensare che Jannik ai Supertennis Award si era reso protagonista di una gaffe.

A cura di Marco Beltrami

Qual è stato il punto più bello durante un torneo di tennis nel 2023? Lo scambio tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in occasione del Masters 1000 Miami è stato il più votato dai followers sui social di Tennis TV. Un successo annunciato, visto che il punto giocato dal tennista italiano e da quello spagnolo aveva già riscontrato il gradimento di tantissimi utenti sulle varie piattaforme. Un altro riconoscimento dunque per Sinner che può anche chiudere in bellezza la stagione con gli ATP Awards.

L’eccezionale punto in questione è stato giocato sul punteggio di 4-2 nel primo set per Sinner, sullo 0-15. Dopo un servizio del giocatore italiano, è partito un botta e risposta di 25 colpi complessivi, in cui si sono viste praticamente tutte le doti dei giocatori. Potenza, precisione, recuperi eccezionali e infine uno strepitoso passante di rovescio stretto per Sinner, su cui Carlos pur tuffandosi non ha potuto fare nulla. Esultanza con la mano verso il cielo a chiedere quasi l'applauso del pubblico in visibilio per Jannik che ha ricevuto anche i complimenti del suo amico-avversario.

Si è parlato tantissimo di questo scambio che ha rappresentato un po' la copertina della rivalità tra questi due giovani talenti destinati a quanto pare a scrivere pagine memorabili di storia del tennis. Anche lo stesso Jannik più volte è stato stuzzicato sullo stesso. Ne ha parlato per esempio in occasione dei premi stagionali assegnati da Supertennis, quando alla domanda sul significato che quel punto ha avuto per lui, Sinner ha risposto in modo ironico: "Cosa ho pensato dopo quel punto? Ho perso il game…".

In quell'occasione tra l'altro Sinner si rese protagonista anche di una piccola gaffe. Infatti parlando dello scambio con Alcaraz, il numero 4 al mondo con un pizzico di orgoglio dichiarò: "Quando fai questi punti non ti rendi neanche conto quanto fosse bello. Ma dopo la partita non si parlava più della vittoria di Alcaraz ma di questo punto, e questo ti fa capire che bel punto hai fatto". In realtà però il fresco vincitore della Coppa Davis si è reso protagonista di un clamoroso svarione, visto che quel match si chiuse proprio con il suo successo, e non di Alcaraz. Forse anche per questo non si parlava del successo di Alcaraz.