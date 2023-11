Sinner dopo la Coppa Davis può vincere altri due premi: agli ATP Awards c’è tanta Italia Sinner per gli ATP Awards 2023 ha ricevuto una nomination in due categorie, e c’è stata gloria anche per i suoi allenatori Vagnozzi e Cahill. Gioia anche per l’altro azzurro Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Coppa Davis potrebbe non essere l'ultimo premio stagionale per Jannik Sinner. Il tennista italiano infatti è in lizza per gli ATP Awards 2023, ovvero i riconoscimenti che l'associazione che riunisce i giocatori professionisti del tennis maschile di tutto il mondo assegna ai migliori protagonisti della stagione. L'azzurro ha ricevuto una nomination in due categorie, e c'è stata gloria anche per i suoi allenatori Vagnozzi e Cahill. Gioia anche per l'altro azzurro Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.

Innanzitutto Sinner è candidato per il premio riservato al giocatore che ha fatto registrare il miglioramento più importante anche in termini di classifica. Ecco allora che Jannik capace di vincere quatto titoli (su sette finali) e raggiungere il posto numero 4 del ranking rientra di diritto tra i nominati. A fargli compagnia anche Matteo Arnaldi, altro eroe della Davis, e in una sfida Italia-USA Christopher Eubanks e Ben Shelton.

Ma non finisce qui perché il 22enne Sinner ambirà anche al titolo di giocatore più sportivo. Un riconoscimento che si giocherà con il suo amico-rivale Carlos Alcaraz, Grigor Dimitrov e Hubert Hurkacz. Soddisfazione enorme anche per la coppia Cahill-Vagnozzi, nominati nella categoria di allenatori dell'anno insieme al vincitore del 2022 Juan Carlos Ferrero (Carlos Alcaraz), Goran Ivanisevic (Novak Djokovic), Bryan Shelton (Ben Shelton) e Craig Boynton (Hubert Hurkacz).

Leggi anche Sinner mostruoso contro Djokovic in Coppa Davis: ha vinto una partita che non esisteva più

Ecco nel dettaglio tutte le altre categorie degli ATP Awards scelti tra l'altro dai giocatori:

Giocatore dell'anno "in rimonta" : ovvero il giocatore che ha superato un grave infortunio ristabilendosi come uno dei migliori giocatori dell'ATP Tour.

Dominik Koepfer

Gaël Monfils

Jan-Lennard Struff

Alexander Zverev

: ovvero il giocatore che ha superato un grave infortunio ristabilendosi come uno dei migliori giocatori dell'ATP Tour. Dominik Koepfer Gaël Monfils Jan-Lennard Struff Alexander Zverev Giocatore con i maggiori miglioramenti dell'anno : il giocatore che ha raggiunto un ranking ATP significativamente più alto entro la fine dell'anno e che ha dimostrato un livello di prestazioni sempre migliore nel corso dell'anno.

Matteo Arnaldi

Christopher Eubanks

Ben Shelton

Jannik Sinner

: il giocatore che ha raggiunto un ranking ATP significativamente più alto entro la fine dell'anno e che ha dimostrato un livello di prestazioni sempre migliore nel corso dell'anno. Matteo Arnaldi Christopher Eubanks Ben Shelton Jannik Sinner Emergente dell'anno : il giocatore #NextGenATP che è entrato nella Top 100 della classifica ATP per la prima volta nel 2023 e ha avuto il maggiore impatto sull'ATP Tour in questa stagione.

Flavio Cobolli

Arthur Fils

Alex Michelsen

Dominik Stricker

Luca Van Assche

: il giocatore #NextGenATP che è entrato nella Top 100 della classifica ATP per la prima volta nel 2023 e ha avuto il maggiore impatto sull'ATP Tour in questa stagione. Flavio Cobolli Arthur Fils Alex Michelsen Dominik Stricker Luca Van Assche Premio Stefan Edberg per la sportività : il giocatore che, durante tutto l'anno, si è comportato al massimo livello di professionalità e integrità, che ha gareggiato con i suoi avversari con il massimo spirito di correttezza e che ha promosso il gioco attraverso le sue attività fuori dal campo.

Carlos Alcaraz

Grigor Dimitrov

Hubert Hurkacz

Jannik Sinner

: il giocatore che, durante tutto l'anno, si è comportato al massimo livello di professionalità e integrità, che ha gareggiato con i suoi avversari con il massimo spirito di correttezza e che ha promosso il gioco attraverso le sue attività fuori dal campo. Carlos Alcaraz Grigor Dimitrov Hubert Hurkacz Jannik Sinner La s: nominato e votato dagli altri allenatori ATP, questo premio va all'allenatore ATP che ha aiutato a guidare i suoi giocatori a un livello di prestazione più elevato durante l'anno.

Craig Boynton (Hubert Hurkacz)

Darren Cahill e Simone Vagnozzi (Jannik Sinner)

Juan Carlos Ferrero (Carlos Alcaraz)

Goran Ivanisevic (Novak Djokovic)

Bryan Shelton (Ben Shelton)