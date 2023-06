Il dettaglio anatomico della caricatura non le piace, Linette spiazza tutti: “Così non trovo marito” La tennista polacca, 23ª nel Ranking WTA, commenta con ironia il disegno che le è stata dedicato al Poznan Open. C’è un particolare fisico che più di tutti ha attirato la sua attenzione.

Magda Linette non l'ha presa bene ma ci ha scherzato su. La tennista polacca, 31 anni, è 23ª nel Ranking Wta e si prepara per Wimbledon dove proverà a rompere un tabù e a migliorarsi: sul campo in erba dell'All England Club cercherà di spingersi un po' più oltre nel tabellone delle qualificazioni, magari al di là del terzo round che nel 2019 e nel 2021 ha toccato con mano.

I tornei di avvicinamento (e di riscaldamento) a Nottingham e a Birmingham non sono stati felici per le sconfitte subite. Anzi hanno alimentato tutte quelle perplessità sulle sue condizioni di forma emerse nel corso degli Australian Open, di Indian Wells e degli ultimi tornei a cui ha partecipato. Ecco perché (anche) il trofeo inglese rappresenta un momento importante della stagione.

Il ko al al Rothesay Classic (6-3, 6-0 contro Zhu Lin) ha lasciato scorie addosso sotto il profilo sportivo: non è certamente un buon momento per Linette ma a strapparle un sorriso è una caricatura che le hanno dedicato al Poznan Open. L'immagine la ritrae sorridente, mentre è intenta a colpire la palla di rovescio.

Il fisico è ben proporzionato ma dalla testa in su tutto cambia. Il collo si allunga, la testa è molto più grande rispetto al corpo, c'è un altro dettaglio anatomico in particolare che ha attirato la sua attenzione e un po' non le è piaciuto. Le hanno fatto il naso lungo, accentuando quel dettaglio: è molto più grande della pallina da tennis e fa la sua ‘figura' anche nel raffronto con la racchetta.

Qual è stata la reazione della tennista? L'ha affidata a un post condiviso sui social attraverso l'account di Twitter. Ha inserito l'immagine e a corredo una frase molto chiara, agrodolce: "Poznan Open, questa cosa non mi aiuta nella ricerca di un marito. Non mi aiuta", chiudendo la frase con una emoticon sorridente. "Troverai presto la tua anima gemella", le ha scritto un follower.