Il conflitto interno di Musetti esplode in campo, duro sfogo con se stesso: “Un bambino di 2 anni” Lorenzo Musetti protagonista di un plateale sfogo con se stesso in occasione della partita persa al Queen’s contro Rune.

A cura di Marco Beltrami

Lorenzo Musetti sicuramente avrà più di un rimpianto per la partita persa contro Rune al torneo del Queen's. Il tennista italiano non è riuscito a capitalizzare un vantaggio di 4-1 nel primo set, e due set point nel secondo, arrendendosi dunque ai quarti di finale. Molto severo con se stesso, il carrarino si è sfogato e non poco.

Una sfida intensa in cui è stata fondamentale anche la tenuta mentale. Il danese ha spezzato il ritmo dell'italiano nel primo set con un medical time-out per curare un fastidio al braccio, fulminando poi Musetti quando questo lo ha colpito con uno smash. Dall'altra parte invece Lorenzo ha avuto qualcosa da recriminare con se stesso, facendo autocritica.

Già in passato il numero due del tennis italiano aveva rivelato di vivere momenti di scarsa serenità in campo, sfociati anche in attacchi di panico. Difficoltà, anche fisiologica alla luce della giovane età, a reggere la pressione per Musetti che ha dovuto lavorare molto su di sé. L'obiettivo è quello di cercare di vivere meglio ansia e momenti difficili in campo, per giovarne in primis a livello psicologico e poi ovviamente anche dal punto di vista tennistico.

Pochi mesi fa è stato proprio il diretto interessato a sottolineare gli investimenti in termini di tempo e denaro sul lato mentale. A cosa si riferiva? Al ricorso ad una psicologa che ha fatto capolino nel suo team. Una situazione confermata poi ai nostri microfoni anche dalla grande gloria Raffaella Reggi: "Ho visto nel suo team Flaminia Bolzan, psicologa, che lo ha seguito anche a Roma. Non ho la certezza ma mi sembra da alcuni post che collaborino. Questo gli sta dando una grossa mano perché l’ho visto molto sereno e tranquillo nelle scelte. Anche meno smorfie visto che di solito quando sbaglia tende a guardarsi attorno. L’ho visto molto centrato. Si è reso conto che doveva mettere mano a questa cosa, perché tennisticamente parlando non ha grossi problemi".

Nella partita contro Rune però il conflitto interno è venuto fuori, proprio nel finale al momento del match point del danese. Le telecamere hanno immortalato un plateale sfogo di Musetti, relativo alla presunta assenza di coraggio in campo nei momenti decisivi. Queste le sue parole: "Hai 21 anni, un po' di coraggio! Hai 21 anni e hai il coraggio di un bambino di due anni". Troppo severo con se stesso forse Lorenzo che continuerà a lavorare su questo aspetto