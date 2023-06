Musetti colpisce in pieno Rune con uno smash violento: la reazione del danese è fulminante In occasione della partita tra Musetti e Rune, il tennista italiano ha colpito in pieno l’avversario che ha reagito in maniera glaciale.

A cura di Marco Beltrami

La partita tra Musetti e Rune è stata di intensità notevole e non ha tradito le aspettative. Il match dei quarti di finale del Queen's vinto dal danese ha vissuto diversi momenti particolari, che hanno reso la sfida ancor più ad alta tensione. Curioso in particolare quanto accaduto nel secondo parziale quando le cose rischiavano di prendere una brutta piega.

Cosa è successo? Tutto è nato da un punto molto tirato, con un vero e proprio braccio di ferro. Molto più equilibrato infatti il match nel secondo set, dopo un primo parziale "strano" con Musetti avanti 4-1 e rimontato poi da Rune 6-4, dopo un medical time-out quasi tattico. Probabilmente anche questa situazione ha indispettito l'italiano che dopo il crollo costatogli il set d'apertura, si è ripreso in pieno.

In occasione dunque di questo scambio prolungato, Rune costretto a difendersi dal grande pressing di Musetti ha alzato più volte la palla. L'ultimo pallonetto piazzato praticamente da fondo campo non ha sorpreso l'azzurro che era già a rete e ha smashato con facilità. Il colpo violento di Lorenzo dal centro del campo è andato dritto per dritto finendo per centrare in pieno al corpo Rune. Quest'ultimo sorpreso e quasi spaventato, ha cercato di girarsi di spalle senza però fortuna.

Inevitabilmente è stato impallinato da Musetti che immediatamente ha alzato il braccio e si è scusato fermandosi nella sua metà campo. Rune invece incredulo per la scelta del suo avversario è sembrato sul punto di esplodere. Sguardo glaciale in direzione del giocatore di Carrara, a fulminarlo senza proferire parola. La sensazione è che abbia davvero contato fino a 10.

Rabbia trattenuta per Rune che si è poi lasciato andare dopo la vittoria e la proverbiale stretta di mano con l'avversario ad un urlo pazzesco. In quel momento il danese si è sfogato probabilmente per quanto accaduto in precedenza. E infatti nel post-partita ecco come ha commentato l'episodio: "È molto, molto facile per me. Mi dà una motivazione in più. Quando mi porti quel fuoco… buona fortuna".