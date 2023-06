Musetti si arrende a Rune al Queen’s, grandi rimpianti per Lorenzo Lorenzo Musetti eliminato al torneo del Queen’s da Holger Rune ai quarti di finale. Il danese vola in semifinale dove affronterà De Minaur.

A cura di Marco Beltrami

Niente da fare per Lorenzo Musetti che nella partita dei quarti di finale del torneo del Queen's si è arreso ad Holger Rune con il risultato di 6-4, 7-5. Grandi rimpianti per il tennista italiano numero 16 al mondo che ha sciupato un vantaggio di 4-1 in apertura, non riuscendo poi a sfruttare due set point nel secondo parziale. Grande tenuta mentale da parte del sesto giocatore ATP che ora se la vedrà con De Minaur in semifinale.

Primo set dai due volti, scandito dal trattamento medico a cui ha fatto ricorso Rune. Fino ad allora il danese era sotto 4-1 con Musetti abile a strappare il primo turno di servizio all'avversario e molto solido. Dopo le cure per un presunto problema al braccio, il copione della partita è drasticamente cambiato con Rune che ha infilato cinque giochi di fila per prendersi il primo set 6-4.

Il secondo set è stato molto intenso con diversi episodi degni di nota. Prima Musetti ha travolto una giudice facendole cadere gli occhiali, e poi con uno smash ha colpito in pieno Rune che non l'ha presa benissimo. Fortunatamente senza conseguenze anche una caduta dell'italiano che ha perso aderenza mettendo male il braccio. Per quanto riguarda il match, grande equilibrio con il tennista nordico abile ad annullare con un ace e uno schiaffo al volo due set point nel decimo game.

Una situazione preludio al peggio per Musetti che infatti nel gioco successivo si è lasciato brekkare, spianando così la strada all'avversario che ha chiuso poi 7-5, lasciandosi andare ad un'esultanza rabbiosa con tanto di urlo. Giornata da dimenticare per Lorenzo che ha vanificato dunque sia nel primo che nel secondo set una situazione di vantaggio. Buoni segnali comunque dal punto di vista del gioco sull'erba in vista di Wimbledon. Rune si conferma invece un giocatore pericolosissimo, già pronto per arrivare fino in fondo anche a livello Slam.