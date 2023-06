Il colpo di Martins è eccezionale: trasforma la paura di essere colpita in una meraviglia A Bad Homburg prodezza di Martins durante il torneo di doppio. Si tratta di una delle giocate più belle dell’anno.

A cura di Marco Beltrami

Talento, istinto, riflessi e anche una buona dose di fortuna. Un mix di fattori che può portare in alcune occasioni ad un gesto sportivo degno di nota. Un esempio di tutto questo arriva dal tennis, nella settimana che ci sta proiettando verso l'attesissimo Wimbledon. Un match del torneo di doppio di Bad Homburg è diventato molto popolare per una giocata.

Stiamo parlando della sfida valida per gli ottavi di finale dell'appuntamento sull'erba tedesca tra la coppia formata da Ingrid Gamarra Martins e Lindzhiya Marozava contro Alexandra Panova (Russia) e Ulrike Eikeri (Norvegia). Alla fine a spuntarla dopo una battaglia di tre set con il risultato di 12-10 al terzo è stata la coppia brasiliano-bielorussa. Un match molto divertente con un punto in particolare diventato virale.

Protagonista Martins che ha trasformato un'azione da difensiva in offensiva prendendosi la scena. Durante un turno di servizio delle avversarie, Marozava in risposta non è riuscita ad incrociare come avrebbe voluto. Una situazione sempre pericolosa nel doppio che ha permesso all'avversaria posizionata a rete di avventarsi sulla pallina per cercare con una volée di chiudere il punto. Come? Indirizzando il tiro verso Ingrid Martins che a metà campo avrebbe avuto così meno possibilità di intervenire.

Qui però ecco il colpo di scena: la brasiliana avendo già intuito quello che sarebbe successo (un copione che si ripete spesso sui campi), si è girata di spalle per la paura di ricevere la pallinata dell'avversaria in faccia. Contemporaneamente però ha portato la racchetta in basso riuscendo in fase di torsione e senza guardare l'altra parte del campo a colpire la pallina rimandandola di là. Una giocata letteralmente eccezionale che ha sorpreso tutti, permettendole di portare a casa il punto. Come ha reagito? Con incredulità, lasciandosi andare ad una risata con la sua compagna di squadra.