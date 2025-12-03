I figli di Pietrangeli: “Se Sinner ha mandato un telegramma per papà, non è ancora arrivato”

Nicola Pietrangeli se n’è andato a 92 anni. Omaggiato con tutti gli onori, non è stato ricordato da Jannik Sinner, come hanno ricordato i figli di Pietrangeli: Marco e Filippo.

Nicola Pietrangeli è venuto a mancare lunedì scorso a 92 anni. Oggi a Roma, nel suo campo, al Foro Italico si tiene la camera ardente, nel pomeriggio il funerale che si svolgerà in maniera privata. Pietrangeli è stato onorato e omaggiato: da Mattarella a Rafa Nadal, in tantissimi lo hanno ricordato con affetto. Jannik Sinner non ha fatto alcun post in onore del primo grande tennista italiano di ogni tempo. La famiglia non ha polemizzato, uno dei figli ha risposto a una domanda sulla questione in modo molto preciso.

Sinner e il mancato messaggio per Pietrangeli

Il mondo dello sport ha ricordato il due volte campione del Roland Garros con pensieri, comunicati, dolci ricordi e con gli ormai classici post sui social. Da parte di Jannik Sinner non c'è stato nessun segnale. Ora, va detto, che il numero 2 ATP non ha postato nulla in generale, è in vacanze, probabilmente alle Maldive, ed ha staccato la spina. Ma chiaramente questo mancato messaggio si è fatto notare.

Nicola Pietrangeli con la squadra azzurra che ha vinto la Coppa Davis nel 2023, c’è anche Sinner

"Potrei aver perso la sua telefonata"

Un silenzio assordante. Filippo Pietrangeli, uno dei figli, a Repubblica parlando del messaggio di Jannik ha detto: "Se ha scritto un telegramma ancora non è arrivato. Mi hanno chiamato in tantissimi. Potrei aver perso la telefonata, non ho il suo numero. Comunque papà ha sempre stimato Jannik, gli ha detto quello che doveva dire nel momento in cui per lui è stato opportuno".

Alla destra della foto, Marco Pietrangeli, uno dei tre figli del campione.

"Non so se è arrivato il messaggio, non ho guardato"

Alla domanda su Sinner e il mancato messaggio per Pietrangeli, invece, a La Gazzetta dello Sport Filippo Pietrangeli ha risposto con un laconico: "Preferirei non rispondere". Mentre l'altro figlio, Marco, in un'intervista aveva detto: "Non conosco Sinner, non so cosa pensi di mio padre. Il ragazzo è sveglio e avrà fatto le sue valutazioni". La stessa domanda è stata posta al figlio Marco sul campo Pietrangeli al Foro Italico durante la cerimonia della camera ardente. Commosso ha detto di nuovo: "Non so, non ho guardato". Il mistero si infittisce, anche se, conoscendo Sinner, è facile pensare che un messaggio ai familiari di Pietrangeli arriverà.

Le schermaglie tra Pietrangeli e Sinner

Pietrangeli ha scritto pagine meravigliose del tennis e in generale dello sport italiano. Campione vero che grazie al suo carattere e al suo stile di vita ha travalicato i confini dello sport. Molto amato pure per la sua schiettezza, negli ultimi anni era stato sin troppo diretto nel parlare di Jannik Sinner. E diversi suoi interventi avevano creato delle fortissime polemiche. Lo stesso Sinner all'inizio non l'aveva presa benissimo, poi ci fu un chiarimento in occasione della Coppa Davis vinta nel 2023. Ed è stato Adriano Panatta, che Pietrangeli lo conosceva bene, a spiegare il senso di una serie di dichiarazioni che avevano, purtroppo, portato critiche all'ex formidabile tennista.