Tennis
video suggerito
video suggerito
Opinioni

Nicola Pietrangeli, campione del tennis con una vita da romanzo: vissuta sempre senza compromessi

Nicola Pietrangeli è stata una vera icona del tennis e dello sport italiano. Scomparso a 92 anni, ha lasciato un segno anche fuori dallo sport. Pietrangeli ha vissuto la vita a modo suo non cercando mai compromessi.
Segui il nuovo profilo di Fanpage.it, ora anche su Google.
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

Nicola Pietrangeli ci ha lasciato aveva 92 anni, vissuti sempre in prima linea, e sempre totalmente a modo suo, cioè unico. Elegante, in campo e fuori, smargiasso, spavaldo senza limiti, ma sincero e per questo motivo, al di là di qualche frase un po' velenosa negli ultimi anni su Sinner, era stato veramente amato tanto da chi seguiva il tennis, ma anche da chi lo sport non lo mastica spesso per il suo carattere, il suo atteggiamento.

L'omaggio di Mattarella e Nadal

Aveva un'intelligenza sopraffina e un sarcasmo, uno humour molto british, Pietrangeli, che in occasione del 90° compleanno parlò, forse per esorcizzare, del suo funerale dicendo: "Mi dispiace che non potrò assistere, non potrò vedere chi viene e chi non viene". Se potesse vedere quello che è successo nelle ore successive alla sua dipartita sorriderebbe.

Lo hanno ricordato in migliaia: dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel messaggio di cordoglio ha ricordato i successivi sportivi (primo italiano a vincere un titolo Slam, conquistò due volte il Roland Garros) ma anche l'innata simpatia, a Rafa Nadal, che aveva avuto modo di conoscerlo negli anni in cui vinceva a raffica sulla terra rossa e pure agli Internazionali d'Italia.

Leggi altro di questo autore
Alessio
Morra
La Cremonese fa un colpaccio: doppietta di Vardy e Bologna battuto 3-1 nel Monday Night
Alessio
Morra
Aurelio De Laurentiis: "Bisogna sparecchiare la tavola da ciò che è vecchio e il calcio è stravecchio"
Alessio
Morra
Penev ricoverato in una clinica oncologica, la moglie fa un appello per le cure: "Servono donazioni"

L'istrionico Nicola tra Principi, barzellette e il successo in Coppa Davis

Inutile citarne altri, Mattarella e Nadal bastano. E già questa combo sintetizza il personaggio Nicola Pietrangeli, che ha travalicato i confini dello sport. Uno sport, il tennis, che quando lui lo giocava in Italia era uno sport solo per l'elite. Lui ha cavalcato quel personaggio elitario, a Monte Carlo per tanti anni era sempre fisso nel box del Principe (prima Ranieri e poi Alberto). Nel bel documentario ‘La Squadra' c'è un episodio in cui Tonino Zugarelli, il Ringo Starr della squadra, ricorda con disappunto le troppe cene con gli amici di Nicola che bolla come: i principi. Sempre loro.

Ma non era solo dolce vita, anzi, perché quando ci fu da convincere il mondo della politica nel 1976 si spese non solo a parole per portare l'Italia in Cile, dove arrivò la prima Coppa Davis con Panatta, Bertolucci e Barazzutti in campo. Pietrangeli era elegante in campo e fuori, e quel fuori vuol dire davvero tutto. Era stato anche conduttore della Domenica Sportiva, ma al grande pubblico era arrivato pure per le sue storie e/o liason amorose. Uomo di spirito, grande barzellettiere, ebbene sì, raccontava barzellette. Era un istrione, per dirla alla Aznavour, e la Francia lo ha omaggiato con tutti gli onori.

Nicola Pietrangeli ha vinto due volte il Roland Garros, primo italiano campione Slam.
Nicola Pietrangeli ha vinto due volte il Roland Garros, primo italiano campione Slam.

Piaceva, veniva apprezzato, perché ha fatto ciò che vorrebbero fare tutti e cioè godersi la vita: "Se mi fossi allenato di più avrei ottenuto risultati migliori ma mi sarei divertito meno".

Ha vissuto tanto lo sport, il tennis, che la sua vita, senza fare calcoli e senza fare compromessi. Ha vissuto senza senza farsi troppi problemi nel dire o nel fare, perdendo così anche delle occasioni, più o meno grandi. Ma ha fatto tutto ciò senza rinunciare mai a essere sé stesso. Immortale per il tennis italiano e mondiale, nessuno ha giocato più partite di lui in Coppa Davis, immortale per lo sport.

Tennis
0 CONDIVISIONI
Immagine
Alessio Morra
Giornalista dal 23 gennaio 2012, area sport, in Fanpage.it scrivo di sport (dal calcio al tennis dal nuoto al basket) e di motori (f1 e moto). In passato ho lavorato per ubitennis.com e dream magazine, una rivista che si occupava di spettacolo. Nessun libro pubblicato, anche se in alcuni concorsi letterari ho vinto premi di contorno.
Immagine
Intervista
Nicola Pietrangeli è morto a 92 anni, Bertolucci: "Irripetibile, abbiamo avuto qualche scontro"
Se ne va un'icona dello sport azzurro: Pietrangeli ha tracciato il solco del nostro tennis
Gli ultimi mesi di Pietrangeli, i ricoveri e la morte del figlio: "Forse dovevo essere punito"
Il campione dopo la morte di Giorgio la scorsa estate: "Sarebbe stato giusto morissi io"
Nicola Pietrangeli, campione del tennis con una vita da romanzo: vissuta sempre senza compromessi
Alessio Morra
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views