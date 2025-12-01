La vita privata di Nicola Pietrangeli: la moglie Susanna, la storia con Licia Colò e i tre figli

Nicola Pietrangeli, morto a 92 anni il 1°dicembre 2025, ha avuto quattro donne importanti nella sua vita, ma si è sposato solamente con una di loro Susanna Artero, dalla quale ha avuto tre figli, e lascia anche due nipoti.

Nicola Pietrangeli si è spento all'età di 92 anni a seguito di una lunga malattia, era uno dei nomi più illustri del tennis italiano. Oltre all'immagine di atleta, costruita con impegno e dedizione per lo sport, negli anni il tennista ha fatto parlare di sé anche per il suo privato, sebbene abbia spesso detto: "L'abito da playboy me l'hanno cucito addosso gli altri" lasciando intendere che, di fatto, pur piacendogli la vita mondana, quella fosse una descrizione poco veritiera. Quattro sono state le donne importanti della sua vita, per sua stessa ammissione, si tratta di Susanna Artero, Lorenza, Licia Colò e Paola. Oltre tre figli, lascia anche due nipoti.

Gli amori di Nicola Pietrangeli: il matrimonio con Susanna e il rimpianto per Licia Colò

L'unica donna con cui si è sposato è stata la modella Susanna Artero, madre dei suoi tre figli: Marco, Giorgio scomparso a giugno 2025 e Filippo. I due si sono sposati all'inizio degli Anni Sessanta e sono stati insieme per diversi anni, fino al momento in cui si sono separati, per scelta della moglie. Dal 1987 al 1994 ha avuto una intensa storia d'amore con Licia Colò, i due avevano trent'anni di differenza e, infatti, all'epoca la storia fece non poco scalpore. Qualche anno fa intervistato da Repubblica, proprio sulla conduttrice, il tennista si era lasciato andare ad alcune dichiarazioni:

Con Licia pensavo sarebbe stata la storia definitiva. Per lei mi ero trasferito a vivere a Casal Palocco: tanto carino, per carità, ma per uno come me abituato a Roma nord, è stata una grande prova d’amore. Mi dicevano tutti all’epoca "Ma dai che ci vuole? In 20 minuti sei a Palocco. È stata lei a lasciarmi, inizialmente pensavo avesse un altro, ma avevamo trent'anni di differenza, sarà stato quello.

Un'altra storia d'amore che Pietrangeli ricorda è quella con Lorenza, della quale però non ha mai parlato in maniera dettagliata. Infine, l'ultima donna con la quale ha avuto una relazione è stata Paola. Da tutte queste donne, ha ammesso il tennista, è stato lasciato: "Credo che un amore di quelli "Oddio! Se mi lascia, mi butto giù dal ponte" non l’ho mai provato".

I figli di Nicola Pietrangeli e il dolore per la morte di Giorgio

Il campione ha avuto tre figli dalla moglie Susanna. Quest'estate, Giorgio, il suo secondogenito è morto all'età di 59 anni a seguito di una lunga malattia che stava affrontando da tempo. Era stato campione di surf negli Anni 80 e aveva partecipato anche ai Mondiali. La morte è avvenuta lo scorso 4 luglio, quando Pietrangeli era stato ricoverato al Gemelli a seguito di una caduta e poco dopo la notizia, il tennista aveva dichiarato:

Sto male. Il dolore per la morte di mio figlio Giorgio si è sovrapposto a una condizione di salute fragile. Sono lucido, però mi sento stanco e debole, soltanto sollevare il braccio mi affatica, la mia voce esce con difficoltà.

Nicola Pietrangeli era nonno di due nipoti

Pietrangeli, nonostante la sua notorietà, ha sempre cercato di vivere il suo privato lontano dai riflettori e anche i figli hanno fatto altrettanto. Il tennista, in questi anni, è anche diventato nonno di due nipotini. Uno di loro si chiama Matteo, come si evince da un post pubblicato dallo stesso Pietrangeli, in cui ci congratulava con il nipote.