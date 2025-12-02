Licia Colò ricorda Pietrangeli: “Una settimana fa abbiamo pranzato insieme. La nostra storia finita senza motivo”

Licia Colò ha ricordato Nicola Pietrangeli, morto a 92 anni lo scorso 1 dicembre. L’ultimo incontro circa una settimana prima: “Abbiamo pranzato insieme, era lucido e ironico”. Tra loro un amore durato 7 anni e, stando alle parole della conduttrice, “finito senza motivo”.

Licia Colò ha ricordato Nicola Pietrangeli, scomparso lo scorso 1 dicembre all'età di 92 anni. Tra loro una storia d'amore durata 7 anni, iniziata nel 1987 e finita per motivazioni che ancora oggi non sono note con certezza. Nonostante un sentimento ormai spento, i due sono sempre rimasti in contatto, tanto che la conduttrice ha raccontato di averlo visto pochi giorni prima della morte. "Avevamo mangiato insieme e scherzato, nessun pensiero era stato dedicato alla morte", ha raccontato al Corriere della Sera.

L'ultimo incontro tra Colò e Pietrangeli è avvenuto circa una settimana prima della sua morte, a casa del noto tennista: "Quel giorno abbiamo pranzato tutti insieme, con un bel piatto di spaghetti al pomodoro che ha mangiato anche lui, spiritoso come sempre". La conduttrice sapeva che era malato anche se confessa che "di testa era perfettamente presente" e non ha mai perso la sua ironia, nonostante il corpo "non lo seguisse più".

Pietrangeli aveva già pensato al suo funerale, come ha raccontato Colò, immaginandolo in un modo ben preciso: "Avrebbe voluto che fosse fatto nel campo centrale del foro italico". Tra loro un amore durato 7 anni, iniziato nel 1987 e finito per motivazioni non del tutto note, tra chi allude alla differenza d'età come problema principale (il tennista era più grande di quasi 30 anni), altri parlando di altri fattori che hanno portato alla rottura. "Le storie come nascono, finiscono, non c’è un motivo. La cosa bella è che dopo tanti anni provavamo ancora un grande affetto e rispetto l’uno nei confronti dell’altra. Anche mia figlia lo ha conosciuto e ci siamo fatti tante risate insieme", ha ricordato Colò a riguardo.