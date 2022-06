Finale Roland Garros 2022, oggi Nadal-Ruud: orario e dove vederla in TV e diretta streaming Nadal sfida Ruud nella finale del Roland Garros 2022. Orario d’inizio alle ore 15 per un confronto senza precedenti. Prima finale Slam per Ruud, la 14 in Francia per Rafa. Ecco tutte le info sull’orario e la diretta TV della sfida.

A cura di Marco Beltrami

Nadal–Ruud oggi, dove vedere la finale del Roland Garros 2022 in TV e live streaming

Rafa Nadal sfiderà Casper Ruud nella finale del Roland Garros 2022: l'atto conclusivo dello slam parigino è in programma oggi, 5 giugno, sul campo Philippe Chatrier. Orario d'inizio fissato per le 15. Lo spagnolo numero 5 del mondo è reduce dalla semifinale contro Zverev vinta dopo l'abbandono del tedesco infortunatosi gravemente in campo. In precedenza, il mancino si è tolto la soddisfazione di eliminare il campione in carica Djokovic. Ruud dal canto suo ha superato invece Cilic, dopo la battaglia con Rune. I due non si sono mai affrontati, anche se Nadal è un maestro per Ruud che si è allenato anche nell'Academy dello spagnolo. Prima finale Slam per il norvegese numero 8 ATP, mentre Rafa è alla sua 14a finale del Roland Garros. È il recordman di vittorie, con 13 trofei. Ecco tutte le info sull'orario e la diretta TV della sfida.

L'orario di Nadal-Ruud oggi per la finale del Roland Garros

Quando si giocherà la finale dell'edizione 2022 del Roland Garros tra Rafa Nadal e Casper Ruud? Appuntamento oggi domenica 5 giugno sul campo centrale dell'impianto parigino, il Philippe Chatrier. L'orario d'inizio di Nadal-Ruud è fissato alle ore 15. Nessuna possibilità di cambiamenti, anche perché in caso di pioggia si chiuderà il tetto dello stadio.

Casper Ruud è alla sua prima finale del Roland Garros

Finale Roland Garros, dove vedere Nadal-Ruud in diretta TV e streaming

Dove vedere Nadal-Ruud in TV? La finale del Roland Garros 2022 sarà trasmessa oggi in TV su Eurosport. Diretta su uno dei due canali dedicati Eurosport 1 e Eurosport 2 disponibili sia per gli abbonati Sky (210 o 211) o DAZN. Questi ultimi potranno sintonizzarsi o su Smart TV o sfruttare dispositivi come Google Chromecast, Amazon Firestick, Xbox e Playstation su televisori tradizionali. Per quanto riguarda lo streaming invece gli abbonati Sky potranno sfruttare l’app Sky Go, mentre per quelli DAZN basterà collegarsi all’app della piattaforma su dispositivi portatili e computer. Nadal-Ruud sarà visibile anche su Eurosport player o Discovery+.

I precedenti tra Rafa Nadal e Casper Ruud

Casper Ruud e Rafa Nadal non si sono mai affrontati in carriera in un torneo del circuito ATP. Nonostante tutto però il norvegese conosce molto bene il suo prossimo avversario che è uno dei suoi idoli. Infatti il 23enne si è allenato per diverse stagioni nell'Academy del mancino spagnolo, ottenendone grande giovamento da tutti i punti di vista. Nell'intervista dopo la vittoria su Cilic ha svelato di aver imparato da Rafa a non piangersi mai addosso e a lottare sempre.