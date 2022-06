Giallo su Nadal: “Si ritira dopo la finale del Roland Garros, c’entra Federer”, “No, è falso” Parigi si è risvegliata oggi non solo con l’attesa della finale del Roland Garros tra Rafa Nadal e Casper Ruud, ma anche con le voci sul ritiro del campione spagnolo dopo il match. Messo in mezzo anche Federer, costretto a intervenire il manager.

Mattinata convulsa a Parigi, dove si sono rincorse voci sempre più insistenti sul conto di Rafa Nadal, impegnato oggi nella finale del Roland Garros contro Casper Ruud. Secondo RMC, la partita contro il norvegese potrebbe essere l'ultima della carriera del 36enne maiorchino, al punto da aver già pianificato una seconda conferenza stampa in aggiunta a quella che andrà in scena al termine del match. Si tratterebbe di un altro incontro con la stampa, oggi stesso o domattina, nel quale dovrebbe esserci al suo fianco Roger Federer, rispettatissimo collega di mille battaglie, anche lui al crepuscolo della sua vita da atleta e fermo ormai da tempo per i problemi fisici che non gli danno tregua.

Un particolare quest'ultimo che ha alimentato le ipotesi sul possibile ritiro di Nadal, addirittura assieme a quello contemporaneo dello svizzero, alla luce del problema al piede che non dà tregua a Rafa e per il quale non esiste cura. È stato lo stesso campione spagnolo – recordman di tornei del Grande Slam vinti a quota 21, uno in più di Federer e Djokovic – a svelare proprio durante il torneo parigino i dolori lancinanti con cui deve convivere. Il diffondersi della notizia in mattinata è stato tale che è dovuto intervenire su Twitter Benito Perez-Barbadillo, storico responsabile della comunicazione del mancino di Manacor.

Il manager di Nadal prima ha bollato come "fake news" le notizie fatte circolare in mattinata da "quelle radio", poi ha twittato un messaggio più articolato sulla vicenda: "Buongiorno. Le informazioni apparse su alcuni media sulla richiesta di una seconda conferenza stampa di Rafa Nadal sono completamente false".

Perez-Barbadillo è sembrato davvero cadere dalle nuvole quando è stato contattato da Repubblica per commentare la notizia: "Onestamente non lo so come è nata questa cosa. Sicuramente non nasce dallo staff di Nadal. Rafa sta pensando alla sua finale, e segue il nomale protocollo di routine. Ma chi l'ha scritto? Chi l'ha detto? Mi state dicendo che Roger è a Parigi, lo dite voi a me. Rafa lo avrebbe invitato? Ma siamo seri, su… probabilmente se Roger è qui è per invito di Rolex, uno dei suoi sponsor".

Una ridda di voci incontrollate che ha indotto il PR di Nadal ad usare i social per smentire tutto: "Non lo faccio mai, solo per annunci ufficiali o importanti. Ma qui bisognava mettere un freno. Per cui: Nadal gioca la finale, con conferenza stampa normale dopo la partita. Se vince, domani ci sarà la giornata mediatica a disposizione come sempre. Se perde, si torna a casa". Il giallo, per ora, è risolto. Ma nell'aria di Parigi resta qualcosa.