Ferrero rivela nuovi dettagli della rottura con Alcaraz: “C’erano alcune cose che non potevo accettare”

Juan Carlos Ferrero torna a parlare della separazione da Carlos Alcaraz e aggiunge nuovi retroscena su una rottura che continua a far discutere il mondo del tennis. La decisione di interrompere il rapporto professionale, maturata dal tennista e dal suo entourage, ha sorpreso l’ex numero uno al mondo, che sperava di proseguire il percorso iniziato quando Carlos aveva appena 15 anni.

Dopo le prime dichiarazioni rilasciate al quotidiano spagnolo Marca, Ferrero è intervenuto ai microfoni di RNE mostrando un atteggiamento più riflessivo: “Ogni giorno mi rendo conto di più. Nonostante la triste notizia, inizio a farci i conti. La gente si è resa conto del lavoro svolto e dell'eredità che ci stiamo lasciando alle spalle, quindi sono in pace”.

Ferrero e i nuovi dettagli della rottura con Alcaraz: "Non c'erano molte clausole a mio favore nel precedente contratto"

L’allenatore valenciano ha ricostruito le fasi decisive della trattativa: “Mi hanno inviato il nuovo contratto, non ero d'accordo con alcune cose, gliel'ho fatto sapere e non siamo riusciti a raggiungere un accordo. Quando siamo tornati da Bologna non avevo idea di cosa sarebbe successo. Non abbiamo avuto discussioni per tutto l'anno, né con lui né con nessuno intorno a lui”.

Al centro della frattura, alcune condizioni contrattuali considerate non compatibili con i suoi principi: “Non c'erano molte clausole a mio favore nel precedente contratto. Sono fedele ai miei valori, e c'erano alcune cose che non potevo accettare per via di quello che sono. Siamo tutti diversi, e quando succede, bisogna accettarlo”.

Ferrero ha poi spiegato come, nel tempo, anche i rapporti più solidi possano usurarsi: “Quando i rapporti sono molto lunghi, si logorano, ed è per questo che l'arrivo di Samu López come assistente allenatore è stato così importante”. Un aiuto prezioso che ha permesso a entrambi di respirare e ritrovare energie.

Ferrero rompe il silenzio su Alcaraz: una separazione che fa rumore

Al momento, tra i due non ci sono stati contatti diretti: “Non ci siamo parlati. Credo che debba mantenere la calma per potersi allenare e che passi del tempo affinché le cose si sistemino. Lo contatterò più tardi per assicurarmi che tutto vada bene”.

Ferrero ha espresso piena fiducia in Samu López e non ha chiuso del tutto la porta a un futuro ritorno: “Dire un no netto è qualcosa che non mi fa sentire a mio agio”.

Infine, ha rassicurato sul futuro di Alcaraz: “Carlos ama competere, ama giocare tornei e lottare per i titoli più importanti, e non credo che si annoierà del tennis”.