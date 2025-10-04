Eva Lys gioca il torneo della vita, perde e viene travolta da messaggi orribili: “È solo una partita”

La tennista tedesca, che nell’ultimo anno si è fatta notare molto sui social network, è stata battuta da Coco Gauff nel terzo turno. Dopo quella partita è stata travolta da critiche da parte degli haters.

Eva Lys in questa stagione è cresciuta in modo imponente. Non è una tennista nemmeno piazzata nelle prime 20, ma era fuori dalle prime 100 WTA lo scorso gennaio, ora è quasi nelle prime 40. Famosa per aver avuto una serie di fortunati e per essere anche molto seguita sui social, la giocatrice tedesca questa settimana a Pechino ha giocato il miglior torneo della sua carriera. Dopo aver perso nei quarti di finale è stata travolta da offese sui social network. Offese terribili, volgari e gratuite che essa stessa ha voluto denunciare sui social.

Eva Lys fenomenale a Pechino, dove perde con Gauff

Serviva alla giovane tedesca un torneo di alto livello. Nel WTA 1000 di Pechino ha ottenuto la prima vittoria in carriera contro una top ten, la kazala Elena Rybakina, in corsa per un posto alle Finals con Jasmine Paolini. Poi ha vinto ancora prima di finire ko con l'americana Gauff, tennista di livello nettamente superiore. Una sconfitta secondo pronostico, ma non per una serie, o meglio una sfilza di utenti che l'hanno apostrofata in malo modo. Una raffica di insulti, alcuni veramente pesantissimi, rivolti a Lys, e alla sua famiglia. Motivo per così tanta follia non c'è. Anche se la versione ufficiale è la sua, offese a raffica senza motivo.

La risposta di Eva Lys agli haters

La giocatrice ha postato un'immagine sua e a corredo ha scritto: "E non dimentichiamo la dura realtà ogni volta che perdiamo, noi perdiamo solo una partita". Parole dure che suonano come un mantra. Eva Lys ovviamente non ha piacere nel trovare parole severissime, immeritatamente, ma sarebbe stato scorrette in ogni caso. Parole che però gioia la danno a Lys visto che c'è manifestato un grande affetto, grandissimo, per una vicenda cherecentemente ha riguardato anche Iga Swiatek, ex numero 1 della classifica WTA.