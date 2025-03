video suggerito

Eva Lys è la tennista più fortunata al mondo: ripescata due volte, ha già guadagnato 300 mila euro La tennista tedesca è stata ripescata sia agli Australian Open che a Indian Wells. Eva Lys da lucky loser è in tabellone nei tornei più importanti e ricchi del 2025, ha già portato a casa un montepremi incredibile.

A cura di Alessio Morra

Eva Lys deve aver trovato un quadrifoglio, probabilmente molto grande. Perché la tennista tedesca in questi primi due mesi di stagione sembra sia stata baciata dalla dea bendata. Lys aveva perso nelle qualificazioni agli Australian Open, ma è stata ripescata all'ultimo secondo e clamorosamente si era issata fino agli ottavi di finale. A Indian Wells ha riperso nelle qualificazioni, ma ancora una volta è stata ripescata. Stavolta partirà addirittura dal secondo turno e già sa di incassare, pure nella peggiore delle ipotesi, un premio in denaro molto alto.

Il ritiro di Kalinskaya, il ripescaggio e gli ottavi agli Australian Open

Di storie di lucky loser ne è pieno il tennis. Lys a Melbourne ci sperava, voleva essere una lucky loser, il ritiro dal torneo a pochi minuti dal via di Anna Kalinskaya l'ha portata in tabellone. Lei è stata brava. Perché la fortuna serve, ma bisogna pure invogliarla. Un successo dietro l'altro e qualificazione agli ottavi di finale, dove si fermò contro una spietata Swiatek. Portò a casa da quel turno una valanga di punti e la bellezza di 250 mila euro. Niente male per una che aveva perso nelle qualificazioni una decina di giorni prima.

Lys perde nelle qualificazioni ma è ancora lucky loser

La classifica è migliorata e di parecchio, ma a Indian Wells ha dovuto giocare le qualificazioni. Il primo turno lo ha superato, il secondo no. Ko contro la connazionale Niemeir. Avendo però una classifica eccellente è diventata la prima delle non elette. Praticamente di nuovo in corsa per essere una lucky loser.

Badosa dà forfait e Eva Lys entra in tabellone

Ha iniziato ad attendere e la dea bendata le è venuta ancora incontro. Nemmeno il tempo di postare una stories su Instagram, nella quale ha scritto: "Stare tutti tutto il giorno e aspettare da lucky loser mi sembra in qualche modo familiare", che è arrivato il ritiro di Paula Badosa, campionessa a Indian Wells nel 2021. Fortunella Lys, che ora giocherà con Dolehide, una tennista americana. Anche dovesse andar male