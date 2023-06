Emma Raducanu darà lezioni di tennis per una tariffa notevole: ma c’è un buon motivo La tennista inglese è attualmente infortunata. Ma da remoto Raducanu darà consigli a tutti coloro che le invieranno dei video e pagheranno una discreta cifra.

A cura di Alessio Morra

Emma Raducanu da un paio d'anni è sempre in prima pagina. Non può essere altrimenti. La sua vita sportiva è degna di un film, o forse di una serie. Spuntata dal nulla è riuscita a vincere da teenager gli US Open, non è riuscita più a riconfermarsi, ora è fuori a causa di un serio infortunio ed è uscita dalle prime cento della classifica WTA. Ora la giovane inglese è in copertina perché offre lezioni di tennis, tecnicamente a chiunque voglia sborsare una cifra notevole. A causa di queste costose lezioni si sono abbattute sulla giocatrice numerosissime polemiche, che però sono state smorzate, anzi cancellate da un annuncio della federazione inglese.

La giocatrice classe 2002 nell'estate del 2021 volò a New York per giocare le Qualificazioni degli US Open, le superò e finì per vincere incredibilmente il torneo. Non perse nemmeno un set. Un percorso netto. Piombò nel gotha del tennis all'improvviso. Un balzo rapidissimo che ha fatto di Raducanu una delle giocatrici più famose al mondo. In tanti hanno pensato potesse essere la nuova Steffi Graf e gli sponsor hanno fatto a gara per metterla sotto contratto.

Purtroppo però da quel torneo non è riuscita più ad avere continuità, risultati scarsi e dopo una lunga serie di infortuni è arrivato un intervento al polso che l'ha messa fuori gioco per il Roland Garros ma anche per Wimbledon, il torneo di casa. La lunga assenza e gli scarsi risultati ottenuti hanno portato Raducanu fuori dalla top 100 del tennis mondiale.

In attesa di tornare in campo e risalire in classifica, Emma Raducanu ha detto sì alla piattaforma Airwayz che le ha proposto di dare lezioni di tennis per 2000 dollari. Ovviamente, apriti cielo. Polemiche a iosa sulla giocatrice inglese, ma in realtà polemiche enormi solo quando ha firmato lei. La piattaforma in queste ultime settimane ha fatto sapere che tutti coloro che sono interessati possono inviarle un video nel quale devono mostrare i propri colpi.

Raducanu, nell'arco di 15 giorni, li vedrà e darà consigli a ognuno degli utenti per migliorare la propria tecnica di gioco. La giocatrice si è unita a una serie di sportivi di grande valore che fanno già parte di questa piattaforma come Grealish, Iniesta, Bale e Alex Morgan.

Polemiche enormi per questa situazione, ma polemiche che sono state smorzate e in modo nettissimo dalla federazione tennis inglese che ha rivelato che Raducanu donerà tutti i proventi delle lezioni alla Fondazione LTA. In poche parole il 100% del ricavato sarà devoluto ai programmi gestiti dalla Fondazione che aiuta i giovani tennisti inglesi, che quindi potranno avere molti più fondi per provare a svolgere la propria attività.