Dove vedere Wimbledon 2022 in TV e streaming: i canali in chiaro e su Sky Tutti i modi per vedere le partite di tennis al torneo di Wimbledon 2022 in diretta e in differita con o senza Sky: i canali tv in chiaro e in live streaming.

A cura di Redazione Sport

Il torneo Atp di Wimbledon 2022 è entrato nel vivo con le partite del turno preliminare: il Grande Slam sull'erba londinese è il torneo più antico della storia del tennis, ma non ha mai perso il suo fascino. Wimbledon è uno dei quattro Grandi Slam della stagione tennistica, insieme al Roland Garros, agli Australian Open e agli US Open. Quella del 2022 è la 134esima edizione del torneo: il campione in carica è Novak Djokovic, che ha sconfitto Matteo Berrettini nella finale dello scorso anno. Il tennista romano, reduce dalla vittoria dell'Atp Queen's, si è ritirato dal Grande Slam a causa della positività al Covid.

Tra le grandi stelle del tennis che partecipano a Wimbledon ci sono, oltre a Djokovic, anche Nadal e il giovane campione Alcaraz; nel tabellone femminile torna Serena Williams. Il torneo, iniziato il 27 giugno, terminerà il 10 luglio con la finale del tabellone maschile: ecco dove trasmettono le partite di Wimbledon 2022 e come vederle in tv e streaming, in chiaro e in abbonamento.

Dove vedere le partite di Wimbledon in diretta TV

Sky si aggiudica anche quest'anno i diritti tv per trasmettere tutte le partite dell'Atp Wimbledon 2022: i canali per seguire la diretta sono Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Action e Sky Sport. Dunque per vedere tutte le partite del torneo bisognerà abbonarsi al servizio on demand, che consente anche di vedere i match in streaming su SkyGo.

Come vedere Wimbledon 2022 in streaming senza Sky

Le partite dell'Atp Wimbledon 2022 sono trasmesse in streaming da Sky non solo su SkyGo, ma anche su NOW, la piattaforma on demand del colosso digitale. Acquistando il pacchetto sport su NOW sarà possibile vedere tutti i match di Wimbledon 2022, oltre che gli altri incontri di tennis fino al 2023. Non ci sono altri modi di guardare il torneo in streaming: i match infatti non sono trasmessi nè su DAZN nè sui canali di Eurosport.

Quali partite di Wimbledon sono trasmesse in chiaro su Supertennis

L'unico modo per vedere le partite di Wimbledon 2022 in chiaro e senza costi aggiuntivi è sul canale tv Supertennis, che trasmette in differita alle ore 21 la migliore partita della giornata. Ad arricchire il palinsesto del canale tv dedicato al tennis anche tre appuntamenti quotidiani – alle 17, alle 20.55 e alle 23 – con aggiornamenti, commenti, interviste e collegamenti in diretta da Wimbledon. Non è possibile sapere con largo anticipo quale sarà la partita scelta da Supertennis, ma è probabile che si dia precedenza ai match degli italiani.