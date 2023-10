Djokovic risponde al pizzico di Nadal e tira in ballo anche Federer: “Lui è il mio vero rivale” Tempo fa Nadal aveva dichiarato che Djokovic aveva ottenuto il record di Slam anche grazie alla sua frustrazione. La risposta del numero 1 ATP è arrivata ed è stata sorprendente. Il serbo ha tirato in ballo pure Federer.

A cura di Alessio Morra

Djokovic, Nadal e Federer. Sono loro i tennisti che in campo maschile hanno vinto il maggior numero di prove dello Slam. Il serbo negli ultimi anni facendo incetta di titoli ha messo la freccia, ha effettuato il sorpasso ed è scappato.La vittoria agli US Open gli ha regalato il titolo numero 24. Nadal è a 22, Federer a 20. Insomma, a guardare le statistiche non c'è storia. Ma del GOAT se ne parla sempre tanto e sarà così per sempre. Ognuno dice la sua. Ne parlano anche i diretti interessati, ma a modo loro. E Djokovic ha voluto mettere il punto esclamativo rispondendo a Nadal, che qualche settimana fa gli aveva rifilato una mezza stilettata.

Il tennista spagnolo, che tornerà in campo nel 2024 e disputerà gli Australian Open, nella prima intervista dopo l'ennesima operazione aveva toccato tanti argomenti e aveva risposto a una domanda su Novak Djokovic, e rispondendo alla domanda: "Ma si può essere frustrati con 22 titoli Slam?" disse: "Invece credo sia possibile. Credo che Novak Djokovic lo viva in quel senso in modo più intenso di quanto l'ho vissuto io. Per lui credo sia una frustrazione o che forse sarebbe stata maggiore non riuscirci a raggiungere quel record. E forse è per questo che ce l'ha fatta, per questo ha raggiunto quel numero di vittorie".

Parole che naturalmente hanno lasciato il segno. Perché Nadal, con la sua consueta sincerità, ha sostenuto la sua opinione, un'opinione che non aveva per altro una connotazione negativa. Quel pensiero non lo condivide il diretto interessato, ma Djokovic pur facendolo capire non va a polemizzare con Rafa: "Ho visto che i suoi commenti sono diventati virali, ne hanno parlato in tanti. Ognuno ha diritto alla propria opinione, a come interpreta qualcun altro in un determinato contesto. Questo è tutto quello che posso dire. Rafa è un grande campione e lo rispetto e lo apprezzo come tale: come un grande campione, il mio più grande rivale, ed ha contribuito a plasmare il mio gioco e ai risultati che ho ottenuto".

Aggiungendo: "Non ho intenzione di parlare in una luce negativa di lui o di Roger Federer: il mio rispetto nei loro confronti supera alcune opinioni negative che potrei avere. Questa è l'opinione di Rafa e io, ovviamente, non sono d'accordo. Ho la mia opinione, ma non la condividerò perché non voglio che approfondiamo l'argomento. Non ce n’è bisogno".

Il numero 1 del mondo, nonché detentore di quasi tutti i record del tennis, quindi non appoggia Nadal, ma non entra in polemica, rispettando le sue opinioni. Ma al tempo stesso lancia una stilettata a Federer, perché indica Rafa come suo maggior rivale. Facile prevedere adesso una risposta, non certo di Roger, ma delle sue legioni di fan.