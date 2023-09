Djokovic fenomeno nel tennis e nel golf: quando il talento è puro il campione emerge in ogni sport Novak Djokovic a Roma è stato grande protagonista nel golf. Il numero uno del tennis ha giocato un’esibizione, con altri personaggi famosi, prima della Ryder Cup. Djokovic ha mostrato di aver un talento enorme anche in questo sport.

A cura di Alessio Morra

Dopo aver vinto gli US Open, Novak Djokovic è tornato saldamente al comando della classifica ATP. Poi è volato in patria per una celebrazione con la squadra di basket (d'argento ai Mondiali) ed è rapidamente andato in Spagna per giocare la Coppa Davis. Un tour de force clamoroso prima di una pausa. I tornei asiatici non li disputerà e tornerà in campo per il gran finale del 2023 con Bercy, le Finals di Torino e la Davis, pronto per calare un altro tris di vittorie. Ma nel mezzo c'è stato spazio per fare una capatina a Roma, dove ha dato spettacolo nella Ryder Cup per i ‘vip', nella quale ha dimostrato di essere un fenomeno anche nel golf.

Dal 29 settembre all'1 ottobre a Roma si disputa la Ryder Cup 2023, uno degli appuntamenti sportivi più attesi in assoluto di tutta la stagione. Europa contro Stati Uniti, per la prima volta in Italia. Nel mercoledì che precede l'evento golfistico sono scesi in campo nella Capitale una serie di personaggi famosi, che a golf ci giocano e lo fanno discretamente. Tra loro l'ex calciatore Gareth Bale e il pilota della Ferrari Carlos Sainz. Tutti bravi, ma nessuno fenomenale come Novak Djokovic, che nell'All Star Game d'elite ha mostrato uno swing da campionissimo.

Alla buca 16 in un solo colpo ha raggiunto il green, ed era da par-4 (significa che in quattro colpi si dovrebbe chiudere la buca). Naturalmente la squadra di Djokovic, capitanata dal mitico Colin Montgomorie – scozzese, noto per essere stato un eterno secondo di estrema qualità nei Major – è riuscita a imporsi.

Il tennista capace di vincere 24 prove Slam ha poi rilasciato alcune dichiarazioni, ha fatto il modesto e ha naturalmente dichiarato che tiferà per la squadra europea, e la sua abilità la deve a McIlroy: "Ho un rapporto di amicizia con Rory McIlroy da più di 10 anni. Usciva con Caroline Wozniacki (che McIlroy piantò a un passo dalle nozze, con gli inviti già spediti e tutto già prenotato, ndr.). Ho avuto la possibilità di parlare con lui e di conoscerlo. È un amico e seguirò e sosterrò lui e il Team Europe".

Ma al di là delle dichiarazioni di facciata, gli elogi sperticati e l'eccessiva modestia mostrata da Djokovic, si nota come Novak sia davvero bravo a golf. Ed è un fatto non da poco. Perché non è il primo né unico campionissimo a mostrare grandi abilità in un altro sport, oltre che nel suo. Djokovic top nel golf, ma anche nel calcio. Così come Jannik Sinner che quando aveva 13 anni si trovò a dover scegliere tra tennis, sci e calcio. Oltre a Sampras, Lendl e Nadal, che oltre a primeggiare nel tennis si sono dilettati (con discrete abilità) proprio nel golf.

Certo, un conto è comportarsi bene e un altro è vincere titoli. Ma certamente non è semplice, soprattutto al giorno d'oggi, mostrare enormi qualità e un vero talento per due sport differenti. Anche se di esempi ce ne sono, senza tornare al periodo tra le due guerre mondiali o all'epoca del pilota di Formula 1 Jackie Stewart (campione anni '60 e '70) che prima di mettersi al volante ‘rischiò' di qualificarsi per le Olimpiadi di Roma nel tiro al piattello.

Perché nei Giochi Olimpici 2012 Lauryn Williams vinse l'oro nella 4×100 di atletica leggera e due anni dopo conquistò l'argento nel bob, nei Giochi Invernali. E chissà se un giorno proprio Djokovic non provi a fare un salto nel golf.