Djokovic spunta nella festa della Serbia di basket e si commuove: “Un’emozione così non accadrà più” Novak Djokovic si è presentato a sorpresa a Belgrado, dove 50 mila persone stavano celebrando la nazionale di basket che ha raggiunto la finale dei Mondiali. Il numero 1 del tennis acclamato dalla folla si è commosso.

A cura di Alessio Morra

Quella di domenica 10 settembre è stata una giornata di un'intensa incredibile per la Serbia, che ha vissuto due eventi sportivi di altissimo livello – come capitò all'Italia nel luglio 2021 quando l'Italia di Mancini giocò la finale degli Europei e Berrettini poche ore prima scese in campo nella finale di Wimbledon. Quel giorno la nazionale di basket della Serbia ha disputato e perso la finale dei Mondiali, mentre Novak Djokovic si è aggiudicato gli US Open e ha conquistato così il 24° Slam della sua carriera. In ogni caso era prevista una grande festa, e festa è stata. Con un invitato a sorpresa. Djokovic che si è presentato a Belgrado dov'erano acclamati dalla folla gli eroi del basket, surclassati quando è spuntato Novak che dopo aver sentito un'ovazione infinita si è lasciato andare alle lacrime.

Con il raggiungimento della finale dei Mondiali di basket la festa era stata già organizzata. Al rientro dalle Filippine i giocatori della nazionale, l'allenatore e lo staff tecnico sarebbero stati accolti da tifosi festanti. La sconfitta in finale con la Germania, assai sorprendente, non ha scalfito l'animo degli appassionati che si sono radunati a Belgrado al Palazzo Vecchio, dove in 50 mila hanno osannato gli eroi del basket, che si sono pure qualificati per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

A un certo punto, dopo i discorsi dei big della squadra, sul balcone si è presentato, a sorpresa, Novak Djokovic, reduce direttamente da New York, e letteralmente di passaggio perché poi volerà in Spagna per la Coppa Davis. La sua presenza non era prevista e l'ovazione che comunque gli sarebbe stata tributata con tutti gli onori è arrivata in modo enorme. Qualcosa che forse pure lui, che in Serbia è considerato un vero eroe nazionale, si aspettava.

Djokovic ha preso il microfono, ma non è riuscito subito a parlare. Perché si è commosso. Si è sciolto. Le lacrime sono state prodotte dall'affetto della sua gente, di chi lo ha sempre sostenuto in ogni battaglia. Lui lo sa e ha continuato a piangere di gioia. I giocatori della nazionale di basket si sono avvolti a lui, lo hanno stretto in un bellissimo abbraccio.

Poi quando si è ripreso ha iniziato a chiacchierare ed ha ringraziato i 50 mila di Belgrado: "Ci sono pochi momenti che mi lasciano senza parole. Questo è uno di quelli. Una emozione del genere non accadrà più".

Novak Djokovic dopo aver vinto per la quarta volta gli US Open e aver conquistato il ventiquattresimo titolo del Grande Slam ha polemizzato sul discorso del GOAT dicendo che se non fosse stato serbo avrebbero ottenuto maggiore considerazione in Occidente