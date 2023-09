La Germania è campione del Mondo di basket: finale al batticuore contro la Serbia, battuta 83-77 Finale bellissima ai Campionati del Mondo di Basket tra Serbia e Germania. A vincere, 83-77, è stata la nazionale tedesca dopo una gara tiratissima giocata punto a punto. Decisivo l’allungo nel 3° quarto. Per la Germania è il 1° mondiale.

A cura di Alessio Pediglieri

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di Basket 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una finale che nessuno si sarebbe immaginato e che ha visto esclusi gli Stati Uniti nell'atto conclusivo dei campionati iridati di basket a Manila. La Serbia, che non aveva deluso le attese, si è ritrovata così a fronteggiare la Germania che, meritatamente, contro ogni pronostico ha fatto filotto fino a giocarsi il titolo. Che è puntualmente arrivato. I Mondiali di basket 2023, si sono così conclusi con il successo della Germania, 83-77, di fronte ad una nazionale serba che ha ceduto il passo nella seconda parte di gara.

La Serbia ritornava a disputare una finale al Mondiale dopo 9 anni di assenza, quando venne sconfitta dagli Usa oggi fuori dai giochi grazie alla strepitosa performance tedesca. E oggi, proprio contro i tedeschi ha dovuto leccarsi nuovamente le ferite iridate. La Germania, che era chiamata a riscrivere la storia del basket nazionale (mai iridato e solo 3°, come miglior piazzamento nel 2002), si è presentata in finale confermando la propria supremazia nel torneo, che ha chiuso da campione del mondo e con zero sconfitte.

Parte forte la Serbia che prova l'allungo iniziale con un mini break di 5 punti a zero, ma la Germania di Herbert che non si disunisce e rientra ben presto nel match che chiude il primo periodo con i serbi avanti di una spanna, 26-23. Ma è nel secondo quarto che la Germania inizia a fare sul serio ripresentando il suo miglior basket e rimettendo la partita in equilibrio prendendosi il parziale al fischio della sirena di metà gara con un 24-21 che stampa il tabellone all'intervallo in assoluta parità: 47-47.

A metà finale, emerge la solidità tedesca grazie ai 14 punti segnati dalla coppia Dennis Schröder e Franz Wagner che hanno risposto alla solita grandinata di canestri (15 punti) messi a referto da Bogdan Bogdanovic. Ma al di là delle cifre individuali, i primi due periodi hanno battezzato una partita tiratissima, di estremo equilibrio con percentuali praticamente identiche: per la Germania 69% da due, 45% da tre e il 91% dalla lunetta. Per la Serbia, 61% da due, 46% dall'arco e l'88% ai liberi.

Così, si riparte dopo l'intervallo lungo, con una Germania che rientra sul parquet con le vesti da protagonista mentre la Serbia entra in bambola e si ritrova a pagare alla soglia dell'ultimo periodo un gap pesantissimo: la Germania è sopra di dodici lunghezze, 69-57. Ma è proprio nell'ultimo quarto che Bogdanovic e compagni si ricordano di non essere in finale per caso e riaprono, almeno in parte, la partita provando a risalire la china negli ultimi 10 minuti che si giocano punto su punto.

Con soli 2 minuti a giocare, la Serbia vede il miracolo e risorge fino al -3 (78-75) costringendo i tedeschi a tremare negli ultimi 60 secondi di gioco dove provano a riallungare 81-77 a 20″ dalla sirena quando Persic chiama l'ultimo time-out: ma è tutto inutile, sul tetto del mondo ci sale la Germania.