Italia travolta ai Mondiali di basket, gli USA vincono 100-63 e volano in semifinale L’Italia è stata travolta dagli Stati Uniti, che vincendo 100 a 63 si sono qualificati per le semifinali dei Mondiali di basket 2023. Gli americani affronteranno Germania o Lettonia. L’Italia di Pozzecco giocherà gli spareggi per il 5° posto.

A cura di Alessio Morra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di Basket 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Era una sfida impossibile. Così è stato. L'Italia di Pozzecco è fuori dai Mondiali di basket. Gli Stati Uniti vincono 100-63 e si qualificano per le semifinali. Gli americani affronteranno Germania o Lettonia. In semifinale c'è anche la Serbia. L'Italia continuerà a giocare nelle Filippine e disputerà gli spareggi per il 5° posto.

A Manila l'Italia gioca senza paura, con tanto rispetto per gli americani che in avvio faticano un po' a prendere le misure agli azzurri, che dopo essere finiti sotto 4-1 riescono a ribaltare il risultato portandosi sul 6-4 e poi sull'8-7. Grazie a un superbo Tonut, autore di una tripla da urlo, e poi a Fontecchio.

Ma gli americani, poi, cambiano marcia e pur rimanendo in grande equilibrio il primo quarto pian piano iniziano a cumulare punti e con un parziale netto chiudono il primo quarto sul 24-14. I punti da recuperare sono dieci, e forse scoraggiano più del dovuto Datome e compagni che nel secondo quarto crollano.

Si passa dal 24-14 al 46-24! L'Italia finisce dietro di venti punti, una tripla di Haliburton portano gli americani sul 41-18, Tonut accorcia, ma il divario si amplia di 24 punti (!). Un'enormità. Arrivano da tutte le parti gli americani che all'intervallo hanno già mezza semifinale in tasca. Reaves, Bridges devastanti. Anche Paolo Banchero dà il suo onesto contributo.

Dopo l'intervallo gli americani continuano come nulla fosse e realizzano i primi sei punti, poi due tiri liberi azzurri e due triple favolose di Bridges di Brooklyn Nets portano di nuovo a +24 gli americani. Fontecchio rimette a un divario accettabile l'Italia che dopo il canestro di Melli si porta sul 36-62. La partita è chiusa ampiamente, ma l'Italia comunque ci prova e deve farlo per non rendere troppo pesante il passivo.

Il terzo quarto si gioca a viso aperto, perché gli americani sono sul velluto, si divertono e parecchio, festeggiano, e pure tanto, tra la panchina e il campo, e gli italiani cercano di aumentare il proprio bottino. Ma a ogni canestro azzurro ne corrisponde uno a stelle e strisce e così a 10′ dal termine il punteggio è 83-44. Il divario aumenta e non di poco.

L'ultimo quarto è un meraviglioso allenamento agonistico per gli americani ed è una bella passerella per gli azzurri, che infilano sette punti e si portano sul 51-83. Ma la squadra di coach Steve Kerr non fa sconti e continua a martellare. Si cerca quantomeno di non perdere con oltre quaranta punti di svantaggio, il risultato finale è 100 a 63 per gli Stati Uniti.

Il Mondiale per l'Italia è finito a metà. Perché in semifinale contro Germania o Lettonia giocheranno gli americani. Ma i ragazzi di Pozzecco saranno in campo per le gare che varranno il 5° posto.