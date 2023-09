Festa Italia, Azzurri ai quarti dei Mondiali di basket! Porto Rico ko, ai quarti USA o Lituania L’Italia sontuosa contro Porto Rico: gli Azzurri di Pozzecco vincono per 73-57 e si qualificano per i quarti di finale dei Mondiali di basket 2023 dopo venticinque anni. La prossima avversaria? USA o Lituania.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia vola ai quarti di finale dei Mondiali di basket 2023 dopo venticinque anni contro ogni pronostico e sovvertendo tutte le tabelle che la davano fuori prima del secondo girone. All'all'Araneta Coliseum di Manila, gli Azzurri di Gianmarco Pozzecco erano padroni del loro destino e si sono presi il loro posto tra le prime otto del mondo battendo Porto Rico per 73-57.

Ai quarti gli Azzurri troveranno gli USA oppure la Lituania, che si giocano lo spareggio per il primo posto del Girone J.

Prestazione fantastica dei ragazzi di Poz, che sono riusciti a tenere sempre in mano il match senza particolari problemi. Gigi Datome ha dato ancora la scossa e Pippo Ricci è stato l'uomo decisivo con 15 punti e i canestri pesanti nel quarto periodo.

Nel primo quarto gli Azzurri si sono portati anche a 10 punti di vantaggio e hanno messo subito in chiaro le loro intenzioni per il match. Nel secondo parziale una prodezza di Waters sulla sirena ha tenuto Porto Rico a contatto all'intervallo ma l'Italia ha sempre tenuto in mano il filo della partita, nonostante le solite difficoltà

Nel terzo quarto i caraibici hanno segnato ancora una volta sulla sirena di fine quarto con una tripla da distanza siderale di Howard e dopo un inizio da incubo, per la prima volta sotto nel punteggio e senza punti per circa sei minuti, ecco che nel finale sono ancora Datome e Fontecchio a dare la scossa come nel terzo quarto contro la Serbia.

Sfatato un tabù che durava dal 1998: risultato storico per l'Italbasket. La sfida tra Repubblica Dominicana e Serbia dirà se gli Azzurri si qualificheranno con il primo o con il secondo posto.

ITALIA-PORTO RICO 73-57

Tabellino: Ricci 15, Datome 11, Fontecchio 12 (+12 rimbalzi), Tonut 15, Spissu 8, Severini 3, Spagnolo, Procida 2, Melli 7 (+12 rimbalzi), Diouf n.e., Pajola (9 assist), Polonara.