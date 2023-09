Il dramma di Simanic ai Mondiali di basket: subisce una gomitata che sembra innocua e perde un rene Quello tra Nuni Omoto e Borisa Simanic sembrava un normale contatto di gioco. Ma la gomitata subita dal cestista serbo ai Mondiali nel match contro il Sud Sudan ha prodotto un problema molto più grave. Simanic è stato operato d’urgenza a Manila e gli è stato asportato un rene.

A cura di Alessio Morra

I Mondiali di basket 2023 sono un trend topic di altissimo livello. Perché l'Italia di Pozzecco sta facendo sognare gli appassionati, ma in generale gli sportivi italiani che hanno festeggiato la qualificazione ai quarti di finale degli Azzurri, che dopo venticinque anni sono tornati tra le prime otto. Ma dai Mondiali di basket arriva pure una brutta storia che vede, purtroppo, come protagonista Borisa Simanic. Il cestista della Serbia ha perso un rene, asportatogli in seguito a complicazioni dovute a una gomitata subita in campo.

Nelle Filippine la Serbia si è presentata con grandi ambizioni. La nazionale balcanica ha iniziato vincendo con la Cina, si è ripetuta con Porto Rico e nell'ultimo match della fase a gironi ha vinto nettamente contro il Sud Sudan. Qualificazione in tasca e passaggio al secondo turno, che è stato un po' più laborioso. Perché i serbi hanno perso con l'Italia, e sono stato costretti a vincere contro la Repubblica Dominicana per ottenere la qualificazione e il primo posto, che è stato pesante, perché così sono stati evitati gli americani.

In queste ultime due partite a disposizione non c'è stato Borisa Simanic, che ufficialmente era fuori per un problema dovuto a un contatto con un avversario. Il primo comunicato della Serbia aveva rassicurato sulle sue condizioni, ma in realtà Simanic non stava proprio benissimo.

Cosa è successo a Borisa Simanic? Nei minuti finali di Serbia-Sud Sudan il venticinquenne Simanic rientra in campo e viene affrontato da Numi Omot che involontariamente, e lo si nota dal video, lo colpisce con una gomitata. Il giocatore sudanese si ferma e si scusa subito. Gli arbitri rivedono tutto e non ravvisano alcun comportamento antisportivo. Si continua a giocare. Simanic resta in campo e continua la sua partita. Non sembra nulla di grave, anche se il cestista viene portato in ospedale per accertamenti.

La Serbia, nei giorni successivi, fa sapere che nonostante non sia a disposizione il giocatore non preoccupava particolarmente. Ma non era così. Perché Simanic è finito sotto i ferri in seguito. E al serbo è stato asportato un rene, come ha riferito il media serbo Telegraf. Il cestista è fuori pericolo, ma al momento nessuno può sapere se la mancanza di un rene avrà conseguenze sulla carriera di Simanic, che dopo aver giocato con la Stella Rossa da un anno milita con il Saragozza.

Queste le parole del medico della Serbia: "A causa di alcune complicazioni post operatorie, Simanic è stato operato di nuovo il 3 settembre. A causa dei cambiamenti nella vitalità del tessuto renale, è stato necessario rimuovere chirurgicamente l'intero rene. Ci aspettiamo e ci auguriamo che dopo questa operazione il decorso postoperatorio proceda senza intoppi".