Djokovic è un fenomeno anche nel golf: a Roma nella Ryder Cup fa un colpo da campione vero Nel weekend si disputerà la Ryder Cup, alla vigilia c’è stata una sfida tra golfisti ‘vip’. Djokovic ha dato spettacolo e ha vinto anche in tandem con Carlos Sainz.

A cura di Alessio Morra

Oggi, quasi universalmente, Novak Djokovic è considerato il miglior tennista di ogni tempo. È vero che ci sono legioni di tifosi che non sono d'accordo, ma tutti i record pesanti sono suoi e pian piano il titolo di GOAT sarà solo suo. Lo stesso Nadal gli ha reso merito. Ma Djokovic non è un talento solo con la racchetta, perché anche sul campo da golf il numero uno del tennis ha dimostrato di saperci fare.

Per la prima volta la Ryder Cup, storica competizione del golf che contrappone l'Europa e gli Stati Uniti, si disputa in Italia. Un grandissimo evento che vede come teatro il Marco Simone di Roma. Nella Capitale ci sono quasi tutti i migliori golfisti al mondo, ma nel mercoledì che precede l'evento in campo sono scesi alcuni ‘vip', tra questi il pilota della Ferrari Carlos Sainz e il numero uno del tennis Novak Djokovic, che ha dato prova di essere un fenomeno anche nel golf, e chissà un giorno che non possa cambiare sport.

Il legame tra il tennis e il golf è di lunga data. In principio fu Ivan Lendl, che cercò anche di fare la carriera da golfista. Passione simile ha avuto Pete Sampras. Qualche torneo dilettantistico lo ha disputato pure Rafa Nadal e pratico di questo sport è Novak Djokovic, che con immenso piacere si è presentato a Roma.

La sua non è stata solo una passerella. E c'era da aspettarselo. Perché una volta sceso sul green, con tanto di cappellino, Djokovic ha fatto capire a tutti di essere portato pure per il golf. Con la squadra guidata dal mito Colin Montgomerie, naturalmente, Djokovic ha festeggiato il successo, giunto anche dopo un discreto show con il pubblico, impazzito quando si è presentato il serbo con una racchetta, al posto della mazza da golf.

Ma gli applausi scroscianti li ha conquistati quando ha giocato la buca 16, buca con par – 4. E con un solo colpo è arrivato sul green. Fenomenale. Verrebbe da dire: un vero colpo da maestro. Djokovic è un talento vero, d'altronde anche nel calcio, sua grande passione, quando è stato chiamato in causa ha mostrato le sue qualità.