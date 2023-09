Nadal torna a parlare di Djokovic e sceglie il GOAT del tennis: “I numeri sono indiscutibili” Rafa Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic hanno segnato più di un’epoca nella storia del tennis. Tutti loro sono considerati tra i migliori di sempre e i rispettivi tifosi li eleggono a GOAT. Nadal ha espresso la sua preferenza e ha votato Djokovic.

A cura di Alessio Morra

Rafa Nadal torna a parlare di Novak Djokovic. Non può essere altrimenti. Lo spagnolo è fermo ai box e in attesa di ritornare in campo nel 2024 ha rilasciato un'altra intervista, questa volta ad AS, nella quale ha risposto a un paio di domande sul numero uno ATP che ha eletto come miglior giocatore della storia.

Nei giorni scorsi il tennista spagnolo, che in questa stagione ha disputato solo un torneo e ha visto cadere una sfilza di primati, era tornato a parlare dopo mesi e facendoloaveva fatto pure discutere con una dichiarazione che aveva fatto storcere il naso a molti, riguardo Djokovic: "Il record Slam a Djokovic? Non sono frustrato. Perché credo di aver fatto tutto il possibile nelle mie possibilità affinché le cose andassero nel miglior modo possibile per me. Ma non si può essere frustrati con 22 titoli Slam?". Credo sia possibile. Credo che Novak Djokovic lo viva in quel senso in modo più intenso di quanto l'ho vissuto io. Per lui credo sia una frustrazione o che forse sarebbe stata maggiore non riuscirci a raggiungere quel record. E forse è per questo che ce l'ha fatta, per questo ha raggiunto quel numero di vittorie".

Rafa Nadal e Novak Djokovic a fare il tifo in panchina nella Laver Cup 2022.

Stavolta Rafa ha corretto un po' il tiro dicendo chiaro tondo che: "Novak Djokovic è il più forte giocatore di tutti i tempi". Parole che non potranno che far piacere al serbo. C'è più di una motivazione che ha portato lo spagnolo a dire questo: "I numeri sono numeri e le statistiche sono statistiche. In questo senso, penso che Djokovic abbia numeri migliori dei miei e questo è indiscutibile".

I numeri tra loro sono, grosso modo simili, anche se è più che una sensazione quella che vede il serbo aumentare il suo gap con Rafa (24 Slam a 22, 30-29 negli head to head, 96 tornei vinti a 92): "Per me questa è la verità. Il resto sono gusti, ispirazioni, sensazioni che uno o l'altro può trasmetterti, che possono piacere di più a uno e meno all'altro. Penso che per quanto riguarda i titoli, Djokovic sia il migliore della storia e su questo non c'è nulla da discutere".

Rafa Nadal stringe la mano a Djokovic dopo aver perso una delle poche partite al Roland Garros.

Senz'altro Nadal senza una valanga di infortuni che gli hanno impedito di giocare per mesi in diverse stagioni avrebbe fatto qualcosa in più e avrebbe numeri ancora migliori. Ma questo non rappresenta un cruccio per Rafa: "Come sempre, ognuno può vedere la storia come vuole, considerando che ho subito molti infortuni. Sfortuna per me, o sfortuna per il fatto che ho avuto il mio corpo è fatto così. Il suo è diverso, e per certi versi anche questo fa parte dello sport. L'ho detto quando ero quello con più Slam, l'ho detto quando eravamo a pari merito, lo ripeto ora che sono dietro: non voglio essere ciò che non sono. Sono molto soddisfatto di tutto ciò che ho fatto, mi congratulo con Novak per tutti i risultati che sta ottenendo, e questo non mi provoca alcun tipo di frustrazione".