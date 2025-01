video suggerito

Danielle Collins infierisce sul pubblico degli Australian Open: “Bistecche e aragoste per il mio cane” Danielle Collins continua la sua vendetta contro i tifosi australiani anche da eliminata. Questa volta ha tirato in ballo la dieta del suo amato cane. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Danielle Collins, recentemente ribattezzata "la tennista più odiata al mondo", ne ha ancora da dire al pubblico degli Australian Open. L'eliminazione dal torneo non ha impedito all'esperta giocatrice americana di continuare a vendicarsi dei tifosi con i quali ha un conto aperto dal match con la padrone di casa Aiava. "Danimal" ha preso in giro questa volta i sostenitori colpevoli di averla fischiata e disturbata, tirando in ballo il suo amatissimo cane.

Danielle Collins posta un video del cane, è una vendetta contro il pubblico degli Australian Open

In una delle sue storie di Instagram, Collins ha postato un brevissimo video del suo cane Quincy comodamente seduto sul tappeto. Il tutto accompagnato da una didascalia che è tutta un programma: "Questi sofisticati signori hanno voluto ringraziare tutti coloro i quali hanno contribuito al fondo per Quincy durante gli Australian Open. Avrà questa sera bistecca e aragosta (per cena, ndr) e parteciperà anche al viaggio alle Bahamas".

Cosa c'è dietro queste parole? Il riferimento è all'ormai celebre intervista di Danielle Collins al termine della partita galeotta vinta contro Aiava. Un finale incandescente, con la giocatrice statunitense che dopo una plateale esultanza con baci, espressioni ammiccanti ecc, si è presa la rivincita dei tifosi di casa.

Leggi anche Danielle Collins fischiata dai tifosi che lei stessa aveva provocato: la sua reazione è impertinente

Cosa è successo a Danielle Collins agli Australian Open

Dopo essere stata presa di mira dal pubblico che ha provato a destabilizzarla, Collins ha provocatoriamente dichiarato: "Durante la partita pensavo, se sono qui, tanto vale che provi a prendere quel grosso, grasso stipendio. Quindi una parte di questo assegno verrà a destinata ad una bella vacanza a cinque stelle come piace a noi. Grazie ragazzi. Grazie per essere venuti qui e per averci sostenuto stasera. Vi amo. Ogni persona che ha comprato un biglietto per venire a disturbarmi deve sapere che questi soldi andranno tutti ai fondi di Danielle Collins. Forza!".

E ora dunque dopo il "fondo Danielle" ecco il "fondo Quincy", con la necessità di sottolineare quante soddisfazioni si sia tolta la giocatrice grazie anche a chi ha pagato il prezzo del biglietto per le sue partite.