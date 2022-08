Coric è il nuovo re a Cincinnati, Tsitsipas battuto e nuovo record: “Pensavo di perdere al 1° turno” Borna Coric ha conquistato il Masters 1000 di Cincinnati battendo in finale Tsitsipas (7-6 6-2) e vincendo il suo terzo titolo in carriera a livello ATP. Fantastica giocata nel secondo set, con pallonetto a una mano spalle alla rete.

A cura di Vito Lamorte

Borna Coric ha conquistato il Masters 1000 di Cincinnati battendo in finale Stefanos Tsitsipas (7-6 6-2) e vincendo il suo terzo titolo in carriera a livello ATP. Il 25enne di Zagabria è stato bravissimo a gestire il match ed è riuscito a non far prendere mai troppo campo all'avversario, che pure ci ha provato in più di qualche situazione a ribaltare la situazione.

Tsitsipas ha cercato di prendere il largo ma è stato agganciato sul 6-6 e liquidato 7-0 nel tie-break. Nel secondo set, invece, Coric ha illuminato i presenti che con una giocata da stropicciarsi gli occhi: il pallonetto a una mano spalle alla rete e avversario fuori causa.

Il tennista croato ha stabilito un nuovo record, diventando il giocatore con la peggior classifica (n.152 del mondo) a vincere un torneo di questa tipologia, facendo meglio dello spagnolo Roberto Carretero che nel 1996 vinse ad Amburgo da n.143 ATP.

Borna Coric nel corso dell'intervista a bordo campo ha fatto una confessione: "Non ero pronto a tenere questo discorso cinque giorni fa. Pensavo di perdere al primo turno. Ma eccomi qui".

A Tennis Channel, dopo la premiazione, il croato ha dichiarato: “Non avrei mai pensato che sarebbe successo. Ho iniziato la settimana senza molta fiducia, non mi sentivo bene in allenamento, passavo da una partita all’altra. Ero molto contento di aver vinto il primo turno, ma poi ho battuto Nadal ed è arrivata la fiducia. È stato molto speciale quel successo”, ha confessato prima di parlare del suo difficile percorso negli ultimi mesi. “Non ero mai stato via per così tanto tempo, un anno intero, ed è stato molto strano. I primi mesi mi sono divertito con gli amici, tutto andava bene, ma poi le cose sono peggiorate. Sono diventato ansioso, infelice. Sono stato preso dal panico, ma avevo al mio fianco le persone giuste per sostenermi. Credetemi, ci sono stati momenti molto difficili”.